Ministrul Sănătății „militarizează” DSP Ilfov. În plin scandal al „azilelor groazei”, Alexandru Rafila pune la conducerea unei Direcții de Sănătate Publică un comisar.

Carla Tănasie, jurnalist Digi24: Este vorba de un comisar-șef de la Investigarea Fraudelor din cadrul Ministerului de Interne. Este o detașare pentru o perioadă de trei luni semnată inclusiv de ministrul Ministerului de Interne. Este economist, așa a putut fi pus acolo, pentru că trebuie îndeplinite câteva criterii, iar această numire este făcută în contextul în care nimeni nu a vrut acolo să-și asume această funcție, având în vedere neregulile grave care au fost găsite la centrele de bătrâni din județul Ilfov.

Am văzut că în urma descinderii procurorilor, acolo a fost descoperită o complicitate între administratorii acelor centre și un funcționar din instituțiile statului. Au fost reținuți de către Direcția Națională Anticorupție doi inspectori din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție Socială Ilfov. Am văzut că de-a lungul timpului vecinii care semnalau nereguli și ilegalitățile la centrele respective către instituții nu au primit răspuns și nimeni nu a făcut acolo nimic. Din toate aceste motive, ca situația să fie ținută sub control, a fost luată această decizie. E extrem, aș spune, pentru că am mai văzut astfel de situații în pandemie când DSP-urile nu mai făceau față situației și atunci erau detașate persoane din cadrul Ministerului de Interne.

Teodor Gabriel Negulescu, fostul șef al DSP Ilfov, demisiona la începutul lunii iulie, după ce au ieșit la iveală cum erau torturați, bătuți și înfometați bătrânii din trei centre aflate în Ilfov. A fost prima demisie în scandalul „azilelor groazei”, decizia fiind luată după o discuție cu ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Negulescu spunea atunci că a anunțat mai multe instituții, inclusiv poliția, Protecția Consumatorilor, Inspectoratul Teritorial de Muncă și a fost făcut un control comun, așa că nicio instituție nu poate spune că nu știa ce se întâmplă.

Editor : C.L.B.