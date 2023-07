Un lagăr de exterminare pentru copii și adulți cu grave probleme de sănătate. Asta era în subsolul unui azil pentru bătrâni și adulți cu dizabilități din județul Mureș în care erau cazați, în acte, 23 de adulți pentru care plătea statul român. În camerele de la subsol, aruncați departe de lume, lăsați fără apă, mâncare și ținuți printre fecale, muște și mormane de nisip, au fost găsiți alți șapte copii și adulți. Culmea e că în urmă cu două săptămâni, autoritățile au mers în control la azil, au găsit probleme, dar nu au găsit și camerele ororilor de la subsol.

După două săptămâni de când autoritățile din Mureș au mers în control în azilul din comuna Bărdești și l-au închis, voluntarii de la Centrul de Resurse Juridice au făcut o descoperire șocantă. Centrul funcționa fără probleme, cu 23 de pacienți în camere și alți șapte pacienți cu dizabilități ascunși în beciul clădirii, ținuți în condiții inumane.

Reprezentanții Centrului de Resurse Juridice au sunat la 112, așa că autoritățile au ajuns de urgență.

După ce a început controlul, într-o cameră aflată în spatele bucătăriei au fost găsite două persoane complet imobile. Cămăruța în care erau ascunși era încuiată și nu avea ferestre. La controlul făcut cu doar două săptămâni în urmă, inspectorii n-au dat de camerele groazei.

Acoperiți de fecale și sânge

”Echipa a constatat că, pe lângă cei 23 de beneficiari ai centrului cazaţi în camere, în subsolul clădirii erau ascunse în spatele unei perdele de plastic, printre grămezi de moloz, materiale de construcţie, saci de haine, echipamente medicale vechi, 4 persoane cu dizabilităţi grave care zăceau culcate pe saltele murdare de fecale, urină şi sânge, cu muşte pe ele, care nu se puteau apăra şi nu puteau cere ajutor (nonverbale şi incapabile a se deplasa). Una dintre persoane era în stare avansată de malnutriţie (piele şi os), cu leziuni la nivelul şoldului, acoperită de muşte, mirosind puternic a fecale”, a transmis, joi seară, CRJ, într-un comunicat de presă.

Sursa citată a precizat că o altă persoană din subsol era acoperită de fecale şi sânge la nivelul feţei şi a mâinilor

”Celelalte 2 persoane nu se puteau mişca şi nu puteau să comunice, fiind deosebit de speriate când am încercat să ne apropiem de ele. La orele 13:30, imediat după ce am văzut persoanele din subsol, am cerut de urgenţă ajutor la 112. Până la sosirea echipajelor de poliţie şi salvare, am mai identificat o persoană care locuia în subsol, dar care se putea deplasa şi ieşise din acel spaţiu, la parterul imobilului”, se mai arată în comunicat.

Potrivit documentului citat, după aproximativ 4 ore, la sugestia unui rezident şi pentru că nu puteau fi identificate fizic toate persoanele, echipa a mai identificat o cameră în spatele bucătăriei, fără clanţă, pe care era un afiş pe care scria Materiale de construcţii.

”Am solicitat deschiderea uşii şi am constatat că dincolo de aceasta mai era câteva încăperi în care am găsit alte 2 persoane aflate în stare gravă, blocate într-o cameră de aproximativ 3 m2, fără aerisire, fără iluminat, într-un pat. Accesul către acest spaţiu era blocat printr-o masă de metal pe care erau aşezate cărămizi. Am solicitat din nou serviciul de ambulanţă pentru aceste 2 persoane”, a mai transmis sursa citată.

Au fost legați, bătuți și amenințați

CRJ a precizat că unii dintre beneficiarii centrului au declarat că au fost legaţi, ameninţaţi, bătuţi de către personalul şi conducerea centrului, prezentând leziuni specifice legării la nivelul mâinilor.

Autoritățile locale au căutat rapid alte locuri de cazare pentru toți oamenii internați în centru, inclusiv pentru cei care erau în camerele amenajate.

”Până în momentul de faţă din totalul de 30 de persoane identificate, 13 au fost deja transportate la UPU Târgu Mureş pentru îngrijiri medicale suplimentare, acestea suferind afecţiuni cronice. De asemenea, o persoană a fost preluată de aparţinători şi alte 17 persoane vor fi relocate în alte centre de îngrijire aparţinând de DGASPC din municipiul Sighişoara (4 persoane) şi localităţile Luduş (9 persoane) şi Ideciu (3 persoane)”, a mai transmis ISU Mureş.

Prefectul judeţului Mureş, Mara Togănel, a precizat că s-au făcut toate documentele care vor fi înaintate spre competenta soluţionare către DIICOT Mureş.

”Avem persoane de la Buucreşti, de la Covasna şi avem persoane din Târgu Mureş. Din aceste trei locuri au fost aduşi, la decizia unor autorităţi şi printr-un contract de externalizare servicii dintre DGASPC-uri şi acest Centru, conform legii (...) Am avut discuţii cu doamna ministru al Muncii şi, deîndată, prin Decizia 784, a fost retrasă licenţa acestui centru, pentru că până nu am avut retrasă licenţa nu am putut să purcedem la relocarea acestor persoane”, a declarat Mara Togănel.

