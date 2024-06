Băsescu antrenor, Ciucă fundaș, Ciolacu atacant, Șoșoacă arbitru. Cum sunt evaluați politicienii de microbiștii din peluza de pe uliță

Antrenor, Băsescu. Fundaș, Ciucă. Atacant, Ciolacu. Șoșoacă, arbitru, la nevoie și atacant. Simion, în galerie. Dar și Iohannis. În ziua meciului cu un rezultat așteptat de opt ani, românul microbist și expert nativ în politică a făcut haz de necaz și i-a recomandat o altfel de trupă lui Edi Iordănescu. De politicieni. Acei politicieni despre care poporul, microbist sau ba, glumește, deseori, cu poftă.

După opt ani fără națională la vreun turneu final, microbiștilor le-a venit, în sfârșit, mingea pe șiret. I-au "făcut", ca de fiecare dată, echipa lui Edi Iordănescu, iar apoi au făcut primul 11 al politicienilor. Nu i-au băgat pe toți. Doar pe cei despre care obișnuiesc să mai și glumească.

- Ciolacu îl băgăm la Buzău. Gloria Buzău. A avut echipa lui: Gloria Buzău.

- Dar, pe ce post? Atacant, domnul Ciolacu?

- Portar. Portar. La covrigăria lui, portar.

- Ciolacu? A... Mi-ați stricat ziua, astăzi.

- Vârf de atac?

- Nu e bun nici de copil de mingi, ăla.

- Doamna Șoșoacă?

- Vârf!

- Vârf?

- Vârf, da!

- De ce, vârf?

- E mai bătăioasă, așa. Aia imediat ar lua roșu.

- De ce ar lua roșu?

- De la fault! Sau se ceartă cu arbitru.



- Doamna Șoșoacă să fie arbitru de centru. Domnul Ciucă să stea în poartă și domnul Ciolacu, atacant.

- Îl pui atacant. Nu e bine, mă.

- Vârf de atac.

- Hai să-l punem pe Sorin, de la AUR.

- Pe Sorin?

- Da! Ăsta ar fi un bun atacant, acolo.

- Care Sorin? Care?

- Sorin... AUR.

- Simion!

- Simion!

- Nu e Sorin Simion?

- Șef de galerie... Păi, Simion, că țipă tare.

- Simion. Șef de galerie. A mai fost șef de galerie.

- A fost? Ei, vezi că l-am brodit?

- Șoșoacă... nu! Nu prezintă garanție. Nu.

- Ca fundaș, pe cine să-l punem...? Pe ăsta de la UDMR. Cum îi spune?

- Președintele partidului UDMR. Ca fundaș. El este un om care întotdeauna a fost... Peste tot a jucat.

- La USR... cam nu văd pe nimeni, că sunt oameni care caută să cumpere meciurile, pe altă parte să le vândă. Nu merge!

- Antrenor, pe Băsescu.

- De ce?

- Îmi place mie de el.

- Băsescu, antrenor!

- Băsescu. Băsescu ar fi bun la înaintare. Dar să fie mai tânăr.

- Maseor?

- Maseor? Păi l-aș pune pe Iohannis.

- Maseor?

- Da!

- Maseor... Păi, ministrul Sănătății.

- Pe domnul Rafila.

- Păi sigur că da. El ar fi în stare.

- Maseor... Nicușor Dan. Că ăsta știe.

- Le are cu masajul!? - Le are, le are.

- Care politician ar merita să fie căpitan, dom'ne?

- Căpitan l-ai pune pe Iohannis, dracu, că-i șeful statului. Merită și el să fie căpitan.

- L-am pus maseor.

- Poate s-o facă și pe aia și pe aia, ce? Muncă dublă.

- Mai buni ca fotbaliști, decât politică. Cu politica sunt la pământ.

- La pământ?

- La pământ.