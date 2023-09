Acuzații extrem de grave aduse de mai mulți părinți la adresa unei creșe din Bragadiru, județul Olt. O fetiță de un an și jumătate a fost luată de către părinți de la centrul educațional cu urme de violență pe piele. Mama fetei are suspiciuni că cea mică ar fi putut fi agresată de angajați. Și alți părinți se plâng de modul în care erau tratați copiii. Până acum, la poliție au fost depuse 6 plângeri, iar instituțiile statului au dat mai multe amenzi pentru neregulile găsite la centrul educațional.

Carmen Mitea și-a dus fetița de un an și 6 luni la o așa zisă creșă privată, despre care citise numai recenzii pozitive pe internet. Însă, a ajuns să își ia copilul cu lovituri pe față.

„M-a sunat doamna directoare spunându-mi că Sofia a sărit la bătaie la o altă fetiță, că este zgâriată și să nu mă supăr când mă duc s-o iau. Văzând-o am rămas șocată. Fata mea avea o zgârietură foarte aproape de ochi, o vânătaie foarte mare pe obraz și ușor umflată buza de jos. I-am făcut poze, i-am trimis soțului meu. Discutând cu el acasă am cerut camere de supraveghere, știind că există și voiam să vedem cum s-a întâmplat”, povestește mama fetiței.

Carmen susține că directoarea a refuzat să îi arate filmările.

Și alți părinți au făcut plângeri de poliție. „Copiii sunt lăsați nesupravegheați. În incintă copii nu sunt ajutați să mănânce, vin însetați, fără să bea apă. Erau copii de 8 luni care nu mergeau, lăsați în scaunul de masă cu orele, nu erau mutați de acolo, susține Dana Bica, unul dintre părinți.

„El se ducea la doamnele de acolo, două îngrijitoare și doamna Olga și încerca să se apropie de ea și ea îl împingea, îl îmbrâncea să nu se apropie de ea. L-au culcat cu hainele pline de nămol”, povestește o altă mămică.

O persoană care susține că a lucrat la creșă la negru, povestește despre condițiile de la creșă. „Era un frig de nu mai puteai. Am încercat să obținem un punct de vedere de la directoarea creșei, dar a refuzat să vorbească. Nu vrea să iasă nimeni. Am văzut că a ieșit cineva, a văzut că suntem de la presă. Ulterior a intrat, iar acum nu mai vine nimeni, deși am resunat”, a spus aceasta.

Pompierii au descoperit că nu există nici autorizație de securitate la incendiu. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Reprezentanții de la DSP, de la Direcția Sanitar Veterinară și cei de la Primăria Bragadiru au dat câte o amendă fiecare. Pentru că este trecut în acte doar centru educațional, creșa nu figurează în evidențele Inspectoratului Școlar.

