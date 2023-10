Bombardamente lângă echipa Digi24 în Israel. Armata trage rafală după rafală înspre Fâșia Gaza

Echipa de jurnaliști Digi24, care transmite de la fața locului conflictul în derulare din Israel, a surprins în timp real sunetul rafalelor artileriei armatei israeliene în confruntarea de la granița Israelului cu Fâșia Gaza.

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: "Suntem lângă artileria din Israel care trage rafală după rafală înspre Fâșia Gaza. În curând vei auzi zgomotele de la tunurile israeliene care trag constant înspre Gaza. Este artileria în fața noastră, pe zona care desparte Israelul de Fâșia Gaza, este un perimetru până la frontieră, este șoseaua unde sunt oprite mai multe mașini ale presei și este toată presa care e în zonă. Transmitem toți în direct, cum putem, cu telefoane, cu cameră, în funcție de cum avem semnal. Soldații ne permit să filmăm. Este o situație în derulare. Fac această presiune pentru a opri teroriștii Hamas să continue la rândul lor tirurile cu artilerii dinspre Gaza înspre Israel. Armata trage continuu rafale de tun. Din fericire, suntem în siguranță. Din păcate, au fost și astăzi victime în orașele din apropierea Fâșiei Gaza."

În ceea ce privește invazia armatei Israelului în Gaza, cel mai probabil, aceasta este foarte iminentă, mai spune jurnalista Digi24.



Cristina Cileacu: "Cel mai probabil este foarte iminentă. Se discută deja despre ziua de mâine. Să nu uităm că, pentru musulmani, ziua de vineri este importantă și dacă Hamas insistă că face toate aceste lovituri împotriva Israelului pentru a-și apăra religia este o teorie falsă. Ce face Hamas nu are nimic de-a face cu religia. Are de-a face cu propria lor obsesie de a distruge Israelul. Bineînțeles că sunt pregătiri din ce în ce mai accentuate, iar vizita făcută azi la Ierusalim și continuarea vizitem înspre Amman, Iordania, pe care o face Antony Blinken, secretarul de stat american, cred că are pe agendă și discuții despre acest lucru, pentru că agenda oficială presupune crearea de culoare umanitare înspre Gaza, pentru a ajuta populația civilă de acolo, care suferă din cauza bombardamentelor israeliene."

Editor : Andreea Smerea