Când montăm cauciucurile de iarnă în acest sezon pentru a evita aglomerația din service. La ce preț sunt anvelopele de iarnă în 2024

Pentru siguranța rutieră în sezonul rece, orice autoturism care circulă pe drumurile publice trebuie echipat cu anvelope de iarnă. Perioada optimă pentru schimbarea cauciucurilor de iarnă este în luna octombrie, noiembrie, sau de când temperaturile de afară sunt sub 7 grade Celsius.

Codul rutier nu specifică o dată exactă la care trebuie să montezi cauciucurile de iarnă, ci acest proces ține strict de condițiile meteorologice. Potrivit Ordonanței de Guvern nr. 5/2011 pentru modificarea și completarea OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în 2022, este interzisă circulaţia mașinilor care nu sunt dotate cu anvelope de iarnă pe drumurile publice dacă acestea sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei.

Când se montează cauciucurile de iarnă în 2024

“Nu există o dată clară la care ar fi indicat să se monteze cauciucurile de iarnă, ci singura cerință are la bază starea vremii, implicit a carosabilului. Drept urmare, odată ce temperaturile, timp de câteva zile la rând, scad sub 15 grade ziua, implicit sub 10 grade noaptea, recomandarea mea este că ar trebui să înceapă acest proces de montare al anvelopelor de iarnă.

Perioada optimă pe care noi, reprezentații service-urilor auto, o recomandăm pentru schimbarea anvelopelor de iarnă în București, este începând cu 15 - 20 octombrie, tocmai pentru a evita aglomerația și cozile care se poate forma în plin sezon rece. Astfel, odată cu această perioadă, este un interval de până la 10 zile când se poate face această schimbare în timp util, fără să fie nevoie să petreacă o persoană ore în șir la un service auto.

De asemenea, pentru persoanele din restul țării, care trăiesc la munte, de exemplu, data pentru schimbarea anvelopelor de iarnă este diferită. În zonele de munte, diferențele de temperatură zi/noapte sunt mari și pot începe mai devreme, ca perioadă de timp, temperaturile cu minus, în special noaptea. Astfel, în acest caz, chiar și începutul lunii octombrie este o perioadă bună pentru schimbarea anvelopelor cu cele de iarnă.

Este important de precizat și faptul că persoanele care știu că au de făcut drumuri lungi, mai ales în zonele de munte unde carosabilul poate fi diferit, trebuie să meargă într-un service pentru a-și echipa autoturismul corespunzător din timp”, a declarat pentru Digi24 Damian Valentin, administratorul unei firme de Anvelope din București.

La ce prețuri se găsesc cauciucurile de iarnă în 2024

“Prețul de achiziție al cauciucurilor de iarnă depinde, în primul rând, de mașină și de modelul de anvelopă potrivit. De exemplu, pentru o mașină mică, o anvelopă cu dimensiunile 185/65/R15, costul poate începe de la 180 de lei/bucata.

Dacă vorbim despre o mașină cu anvelope mai mari, de exemplu 215/55/R16, atunci prețul poate încep de la 220 de lei/bucata până la 500 de lei/bucata, chiar și mai mult de atât dacă vorbim de o mașină de teren. Prețul diferă în funcție de autoturism și de anvelopele alese”, spune Damian Valentin.

Cât costă montarea/manopera pentru anvelope în sezonul de iarnă 2024

“Manopera pentru un pachet complet al autoturismului, care include montarea anvelopelor, echilibrare roți, plumbi pentru jante, poate începe de la 120 de lei și poate ajunge până la 550 de lei, cost total”, a mai declarat sursa Digi24.

La ce perioadă de timp se schimbă cauciucurile de iarnă

Cauciucurile unui autoturism se schimbă în funcție de gradul de uzură, iar asta depinde de cât de des au fost utilizate, respectiv folosite în mers.

"Adâncimea anvelopelor noi variază în funcție de tipul acestora. O anvelopă nouă de iarnă poate avea undeva la 8-9 mm adâncime de rulare. În momentul în care cauciucurile sunt uzate, se poate ajunge cu adâncimea profilului undeva la 3-4 mm. În acel caz, randamentul anvelopei scade și produsul nu mai are aderență în sezonul rece.

Dacă vorbim despre un autoturism care nu circulă mult, spre exemplu, undeva la 30.000 de km pe an, iar anvelopele utilizate sunt de calitate superioară, atunci pot fi păstrate pe mașină și până la 5 ani, dar cu o condiție, să nu apară semne vizibile de îmbătrânire pe anvelopă. Dacă sunt persoane care merg mulți kilometri pe an, chiar și peste 50.000, atunci randamentul anvelopei poate scădea chiar și după un an și necesită schimbare", precizează Damian Valentin.

Verificarea adâncimii anvelopei ar trebui făcută anual, în procesul de îngrijire al autoturismului, la începutul fiecărui sezon.