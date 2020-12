Cătălin Drulă: Nu există Guverne făcute la TV. Noi mergem cu Dacian Cioloș propunere de premier

Cătălin Drulă, vicepreședinte al USR, a declarat la Digi24 că partidul său va merge la Cotroceni cu Dacian Cioloș propunere de premier și că a luat act de votul liberalilor în ceea ce-l privește pe Florin Cîțu, propus prim-ministru de PNL.

Drulă a precizat că USR PLUS nu a avut încă o discuţie formală sau informală cu PNL pe această temă.

„Am luat act de această propunere. Propunerea noastră este Dacian Cioloş. Vom merge la discuţiile informale de la Cotroceni când vor fi organizate cu această propunere. Ţin să vă informez că în acest moment nu a avut nicio discuţie în cadru formal sau informat cu PNL, pentru că îi aşteptăm pe dumnealor să fie disponibili. Tot ce am văzut au fost informaţii date în presă, care nu cred că reprezintă decizia partidului, am văzut tot felul de formule de guvern, de ministere împărţite. Ce variante vehiculate? Nu există guverne făcute la televizor. Vom face orice fel de informare în momentul în care avem măcar o discuţie. Nu a existat nicio discuţie între PNL şi USR-PLUS. Motivul a fost că am aşteptat finalizarea alegerilor, acum ştim că avem 80 de parlamentari de la USR-PLUS şi 131 din partea PNL. De mâine putem discuta. Astă seară înţeleg că şi dumnealor au foruri de conducere în care au discuţii. Noi avem acum Biroul Politic. De mâine putem discuta, dar asta nu înseamnă că trebuie să comunicăm prin presă tot felul de formule de guvernare”, a afirmat Cătălin Drulă la Digi24.

Cătălin Drulă a fost întrebat dacă USR-PLUS va vota în Parlament un Guvern cu Florin Cîţu în funcția de prim-ministru: „Noi mergem la Cotroceni cu propunerea Dacian Cioloş. Orice propunere de premier vom susţine, o vom face după o decizie în partid şi cu partenerii noştri”.

„Noi suntem concentraţi pe programul de guvernare, pe ce va face această guvernare. E mai important pentru cetăţeni ce va face un Guvern decât nume de persoane. De exemplu în Olanda sau în Irlanda, când sunt partide care dau guverne de coaliţie, în momentul de faţă partidul de pe locul doi, cum e USR în cazul acesta a dat premierul. De ce nu ar fi Dacian Cioloş premier? E o discuţie pe care o să o avem cu partenerii noştri”, a adăugat Drulă.

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, este propunerea votată de PNL pentru funcția de premier. Președintele PNL, Ludovic Orban, a avut miercuri o discuție cu Klaus Iohannis în care i-a prezentat o listă scurtă cu 3 propuneri de premier. Printre aceștia s-au numărat Nicolae Ciucă, Florin Cîțu și Marcel Boloș.

Editor : Alexandra Andronie