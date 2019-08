Cazul Caracal. Mama Luizei: „După patru luni de la dispariţie, noi nu ştim dacă este vie sau moartă”

Patru luni se împlinesc miercuri de la dispariția Luizei, una dintre cele două fete pe care Gheorghe Dincă susține că le-a ucis. În lipsa unor dovezi clare, mama Luizei încă speră că fata ei este în viață. Ea a pregătit zece noi tablouri pe care le va pune miercuri în camera Luizei.

Luiza Melencu a dispărut în 14 aprilie, după ce a urcat într-o mașină la ocazie. De patru luni, familia nu mai știe nimic despre ea, iar durerea este din ce în ce mai mare. Mama Luizei, rămasă fără putere, își amintește că vorbea de mai multe ori pe zi cu fiica ei.

„Nu mai am putere. Trăim de pe o zi pe alta. Nu ştim dacă Dumnezeu sau statul român ne vor ajuta să ne găsim copilul. Este foarte greu. Eu vorbeam cu ea zi de zi, chiar dacă eram plecată 5-6 luni pe an", a spus mama fetei, pentru Mediafax.

Femeia a povestit că ultima dată plecase în Anglia cu un contract de două luni ca să poată strânge bani să îi dea Luizei pentru a face şcoala de şoferi, să îi cumpere maşină, dar şi pentru ca Luiza să urmeze nişte cursuri de make-up.

„Am două fete. Cea mare are 22 de ani şi este căsătorită. În ultimii 12 ani am muncit pentru Luiza. Acum plecasem două luni ca să am bani să îi dau pentru şcoala de şoferi şi să îi iau maşină. Ea îşi dorea să urmeze şi nişte cursuri de make-up. Era foarte pasionată de machiaj, de unghii. Totul s-a spulberat", a mai spus Monica Melencu.

Femeia îşi aduce aminte de ultimele cuvinte schimbate cu Luiza chiar în ziua dispariţiei: „Parcă am simţit că se întâmplă ceva rău cu ea în ziua respectivă. Când a plecat a pus-o mama mea la ocazie, la cineva cunoscut. Luiza s-a întâlnit cu Gheorghe Dincă la întoarcere. Am şi zis: mami, să ai grijă la cine te urci în maşină. Şi ea mi-a spus: mami, ştii cât de mult te iubesc şi nu vreau să te supăr. Ea când a ajuns în Caracal, parcă ar fi presimţit că va fi ceva. De obicei nu vorbea cu tatăl ei. Era mai mămoasă. Atunci l-a sunat pe soţul meu, care era în Italia, şi i-a spus că nu a reuşit să scoată banii”.

Monica Melencu a spus că a comandat noi poze cu fiica ei, pentru că se împlinesc patru luni de la dispariție. „Am scos poze cu ea, să le pun în camera ei. Am făcut 10 tablouri cu Luiza mea. Urmează să mă duc să le iau, să le pun în camera ei", a mai povestit femeia.

Ea îşi doreşte să primească răspunsuri la întrebările pe care le are de la statul român.

„După patru luni de la dispariţia Luizei, noi nu ştim dacă este vie sau moartă. Eu sper să fie în viaţă. Aştept însă ca statul român să ne trimită un răspuns oficial. Nu avem informaţii despre nici o pistă din anchetă. Doar avocatul ne ţine la curent cu ce se întâmplă. Noi vrem să aflăm ce se întâmplă cu fata mea. Nu am cerut niciodată bani pentru nimic, aşa cum am auzit că vreau bani de la statul român. Aştept ca statul român să afle ce s-a întâmplat cu copilul meu", a mai spus Monica Melencu.

Despre Luiza, fata dispărută în urmă cu patru luni, Gheorghe Dincă a spus că a omorât-o în ziua în care a luat-o la ocazie și, la fel ca în cazul Alexandrei, i-ar fi ars cadavrul.

Editor web: Alina Popescu