Ce au mâncat turiștii care au ajuns de la o pensiune din Costinești direct la spital. Declarația proprietarei

După ce zeci de turiști au ajuns la spital cu probleme digestive, inspectorii de la Protecția Consumatorului au verificat pensiunea din Costinești unde ei erau cazați și au mâncat.

11 femei, 6 copii și 4 bărbați au fost preluați de medicii de pe ambulanță, după ce au început să acuze stare de rău și vărsături.

Proprietara pensiunii din Costinești unde erau cazați spune că, la prânz, turiștii au mâncat ciorbă de perișoare și paste cu carne, iar la cină au avut cârnați la cuptor cu garnitură de cartofi.

Angela Mândru, proprietara pensiunii: „Toate sunt cu certificat. Sunt de la firme care furnizează produse. Pe astea le-am folosit tot timpul, nu am avut probleme niciodată.”

Femeie: „Au mâncat și fetițele, și soțul, doar eu am avut probleme.”

Bărbat: „Și noi ne-am gândit inițial că ar putea fi mâncarea de aici. Am suspectat apa, apa din mare. Am venit exact pentru faptul că are cele 3 mese incluse, ca să nu fiu nevoit să mănânc nimic de pe plajă, că îmi e frică.”

Bărbat: „Am rezervat și copiii și nepoții pe 7 august. Vă dați seama că pentru mine este incredibil.”

Raportul celor de la Protecția Consumatorilor va stabili dacă turiștii s-au intoxicat din cauza alimentelor consumate la pensiune sau de la ce au mâncat în alte locuri.

