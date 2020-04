Cum s-a desfășurat cea mai mare sărbătoare a creștinității, în izolare. Credincioșii au așteptat lumina sfântă acasă

Învierea a fost una atipică anul acesta. Bisericile au fost goale, polițiștii au stat de pază pentru ca niciun credincios să nu se apropie de ele. Măsurile drastice au fost impuse de autorități pentru a preveni răspândirea noului coronavirus și a evita un val de infectări după sărbătorile pascale.

Slujbele au ajuns în casele românilor prin intermediul televizorului și al internetului. "Lumina Sfântă este nu numai o binecuvântare, ci şi consolare, o încurajare. Hristos, care ne-a trimis Lumina Învierii Sale, doreşte să intre în casa sufletului nostru, în familia noastră, în toată viaţa noastră, să lumineze incertitudinea, să risipească teama, să ne ajute să ne vindecăm sufleteşte şi trupeşte", a spus Patriarhul Daniel, la primirea Luminii Sfinte la Catedrala Patriarhală.

Și în acest an, Lumina Sfântă a fost adusă de la Ierusalim cu un avion, de către reprezentanții Patriarhiei Române. De la Aeroportul Henri Coandă, lumina sfântă a fost distribuită apoi spre alte orașe, iar de acolo, a ajuns în parohii.

Starea de urgență instituită de mai bine de o lună a făcut ca lumina sfântă să ajungă la credincioși în condiții foarte stricte, cu mult înainte de miezul nopții, atunci când se împărțea la biserici. Pentru că enoriașilor le este interzis accesul în biserici, preoții, ajutați de cel mult 5 voluntari, au împărțit lumina la scările blocurilor sau la porțile celor care stau la case.

Gabriel Cazacu, preot Mănăstirea Cașin: Vă îndemnăm să cântăm fiecare din cămara sufletului, din căsuța noastră, aprinzând lumina cu lumina învierii, și rugându-l pe Dumnezeu să ne mântuiască, să ne ierte, să alunge acest val al pandemiei cumplite care a cuprins toată lumea.

Femeie: E soluția ideală. Ne ocrotim pe toți, nu doar pe mine și să avem satisfacția de a primi lumină.

Bărbat: Dacă nu putem merge noi la biserică, a venit biserica la noi.

Gabriel Cazacu - preot Mănăstirea Cașin: Rugați-vă să le lumineze mintea medicilor și corpului medical din România, să-i tămăduiască, ocrotească și să-i vedem întorși în familiile lor pe cei internați în spitale.

La blocuri, preoții au împărțit lumina sfântă la scări. Apoi, administratorii sau reprezentanții asociației au distribuit-o locatarilor.

Preot: Hristos a înviat. Dumneavoastră împărțiți mai departe, da? Să dăruiți la toți.

Reporter: Cum e să primiți lumina sfântă?

Bărbat: E bine, dar dacă era la biserică era mai bine. Astea sunt condițiile, le respectăm.

Reporter: Ați dat tuturor vecinilor?

Administrator bloc: Am reușit. Am adus și Paștele. Suntem ok.

Editor: I. I.