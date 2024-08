Președintele PSD a răspuns controverselor legate de studiile sale. Marcel Ciolacu spune că și-a luat luat Bacalaureatul imediat când a terminat liceul, iar după a fost dat afară din casă de tatăl său și trimis să muncească. Liderul PSD a promis că va face o conferință si va pune la dispoziţie documentele sale de studii.

„Oricând vă pot pune la dispoziție și diploma de bacalaureat. Am și fost la Buzău, am căutat, am o copie lagalizată. În 1986 am terminat bacalaureatul, când am terminat liceul, am dat licența când am considerat eu.N-am scris cărți, n-am plagiat, chiar sunt un om normal ”, a spus Ciolacu, într-o conferință de presă susținută după Congresul PSD.

Candidatul PSD la alegerile prezidențiale a mai spus că după ce a terminat liceul, s-a dus la lucru, pentru că tatăl său l-a dat afară din casă.



„Am muncit imediat după ce am terminat liceul. Tatăl meu m-a dat afară din casă. Voi nu ați prins vremurile acelea. Tata mi-a zis: Dacă nu ești în stare să intri la facultate, te duci la muncă. Apoi m-am dus în armată. Erau alte vremuri, acesta e adevărul”, a explicat Ciolacu.

Liderul PSD a adăugat că va face o conferință de presă în care va prezenta diplomele de studii.



„Mi-am făcut o familie, am muncit. Am muncit în mediul privat. Nu mi-e rușine cu nimic. Dar nici nu pot să răspund la toate știrile inventate. Nu pot să mă umilesc și să răspund fiecăruia cum crede el despre mine. Facem o conferință, vă arat actele și am încheiat cu toate. Nu am jignit pe nimeni și vreau să nu fiu jignit”, a mai spus Ciolacu.

Controversele au apărut după ce în primul CV publicat pe site-ul Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu nu a menționat liceul absolvit și de ce a început facultatea la o vârstă mai înaintată. Mai mult, din CV-ul publicat lipseau anii dintre perioada post-liceu, dinainte de Revoluție, până în 2004.

Editor : D.U.