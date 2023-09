Cioloș cere guvernului să acționeze „la fel de intransigent” ca Austria în problema Schengen

Dacian Cioloș le transmite președintelui României, prim-ministrului și președintelui Senatului, printr-o scrisoare, că România trebuie să-și schimbe abordarea în Consiliul European pentru a obține intrarea în spațiul Schengen și că trebuie să aibă o „abordare la fel de intransigentă precum cea a Austriei”.

În scrisoare, fostul premier subliniază că aderarea României la spaţiul Schengen este un drept câştigat încă din 2011, de când România şi Bulgaria îndeplinesc toate condiţiile tehnice necesare pentru aderare, şi „nu este o favoare pe care vreun stat membru o face României, nici vreun premiu”.

„Este un drept de care cetăţenii români trebuie să beneficieze, la fel ca oricare cetăţean european. Românii au dreptul sa circule liber în Spaţiul Schengen. Acest fapt a fost subliniat în cele cinci rezoluţii adoptate de Parlamentul European, prin care se cere intrarea imediată a României şi Bulgariei în Spaţiul Schengen, ultima datată 12 iulie 2023.

Este un fapt reiterat de Comisia Europeană, prin sprijinul său constant pentru autorităţile române şi bulgare. Este un fapt confirmat de rezultatele Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) din decembrie 2022, când majoritatea covârşitoare a statelor membre au votat pentru respectarea Tratatelor Uniunii Europene şi extinderea imediată a Spaţiului Schengen”, spune europarlamentarul, reprezentant al formaţiunii REPER, potrivit unui comunicat de presă.

Potrivit acestuia, refuzul nejustificat şi ilegal al Austriei de a-şi ridica veto-ul, precum şi lipsa de progres de aproape un an din partea autorităţilor austriece, în condiţiile în care s-au bucurat de toată deschiderea din partea autorităţilor române în ceea ce priveşte potenţialele îngrijorări pentru securitatea graniţelor externe ale Uniunii, arată că „veto-ul Austriei este motivat exclusiv politic, iar guvernul austriac blochează în felul acesta funcţionarea întregii Uniuni”.

Dacian Cioloş mai spune că, în 16 ani de apartenenţă la Uniunea Europeană, România nu şi-a exercitat niciodată, pe niciun subiect european, dreptul de veto consfinţit prin Tratate, dovedind astfel că este un partener de încredere, loial valorilor europene, dar şi că poporul român este unul dintre cele mai eurofile din întreaga Uniune.

„Din păcate, vedem cum alte state membre nu au astfel de reţineri, punând la îndoială soliditatea construcţiei europene: veto-ul Austriei nu face decât să alimenteze sentimentul eurosceptic din România şi să menţină percepţia eronată că România nu ar beneficia, de fapt, de pe urma apartenenţei la Uniunea Europeană.

În aceste condiţii, vă solicit, în calitate de şefi ai autorităţilor executive şi legislative ale statului român şi de reprezentanţi ai României în Consiliul European şi Consiliul Uniunii Europene, să aveţi o abordare la fel de intransigentă precum cea a Austriei: blocarea tuturor deciziilor europene care necesită vot unanim din partea statelor membre - cu excepţia celor privind sprijinul pentru Ucraina, ţările candidate şi extinderea Uniunii Europene - până la un vot pozitiv pentru aderarea României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen în Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne”, a transmis Cioloş în scrisoarea sa.

Fostul comisar european subliniază că România este un stat puternic în UE, dar trebuie să arate şi cetăţenilor săi că îşi foloseşte toate mijloacele pentru a-i reprezenta.

„Nu este prima dată când am arăta forţă diplomatică, pentru că am testat o asemenea strategie şi ea a funcţionat: în 2016, când eram prim-ministru, am anunţat partenerii din UE şi de peste Ocean că România nu va ratifica acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi Canada, până când guvernul canadian nu elimină total regimul de vize pentru cetăţenii români, regim discriminatoriu în condiţiile în care Canada nu cerea vize pentru celelalte state membre UE.

După discuţii şi negocieri care au implicat atât instituţiile europene, cât şi partea canadiană, am obţinut ridicarea vizelor pentru Canada pentru toţi cetăţenii români, începând cu decembrie 2017. Am negociat atunci şi în numele vecinilor bulgari, primind sprijinul lor. România trebuie să dea dovadă încă o dată de aceeaşi fermitate şi să-şi ceară toate drepturile conferite de calitatea de stat membru al Uniunii Europene”, a mai arătat fostul premier în document.

Editor : Adrian Dumitru