Nicolae Ciucă spune că și-a asumat în fața colegilor săi din partid să candideze la prezidențiale. Liderul PNL a declarat în direct la Digi24 că nu s-a dus la Washington doar pentru a face acest anunț și că nu-l afectează glumele și criticile venite din partea PSD.



„Am luat această decizie, ca în calitate de președinte PNL să candidez la prezidențiale. Sunt oarecum obligat prin angajamentul pe care l-am luat în faţa Biroului Politic Naţional cu ceva timp în urmă, atunci când, la Sinaia, am anunţat că vom avea o abordare prin care să punem în practică motto-ul „Prin noi înşine”. Colegii mei din Birou m-au întrebat: domnul preşedinte ne cereţi să facem ceea ce trebuie să facem, dumneavoastră vă angajaţi să candidaţi? Şi le-am răspuns că da, candidez. Acum reiterez acest angajament luat în faţa Biroului Politic Naţional”, a declarat Nicolae Ciucă la Digi24.

Liderul PNL a declarat că în perioada următoare va merge în filialele partidului și va avea discuţii cu activul de partid, iar formalizarea deciziei sale de a candida va avea loc la Consiliul Naţional al PNL. Deși nu mai este nimeni în partid care și-ar dori să candideze pentru funcţia de președinte, Nicolae Ciucă spune că formalizarea acestei decizii este „un gest de respect” faţă de activul de partid.

Deși nu stă foarte bine în sondajele actuale, liderul PNL e sigur că va ajunge în turul 2.

„Nici înainte de alegerile locale, nu stăteam bine în sondaje. Eu sper la realitate. Eu sunt convins că vom intra în turul 2”, a adăugat Nicolae Ciucă.

Referitor la atacurile și glumele făcute de liderii PSD după anunțul său făcut la Washington, Nicolae Ciucă spune că toate acestea nu-l supără.

„Noi facem lucrurile pe față, nu pe dos. Acesta e răspunsul pe care îl dau cât se poate de sincer. Tot ce s-a făcut și se face în PNL se face pe față, fără niciun fel de perdea, acoperire. Înțeleg aceste atacuri din precampanie pentru că urmează competiția, urmează liderii să intre în competiției și nu e nici primul, nici ultimul atac. Pentru mine e important să am această linie prin care să asigurăm stabilitate politică. Aceste chestiuni mici care fac deliciul comentariile pot să aibă loc, nu am probleme cu astfel de situații”, a adăugat liderul PNL.

De altfel, liderul PNL a ţinut să sublinieze că nu a dorit să facă din Statele Unite anunţul, dar a fost întrebat, în unul dintre cele trei interviuri televizate dacă va candida şi a considerat „că este normal şi firesc” să răspundă.

„Nu am anunţat la Washington, nu m-am dus acolo pentru un asemenea anunţ, dar dacă asta este critica – că am văzut că mi s-a reproşat că am anunţat acolo. Dacă doar asta este, atunci foarte bine.

El a explicat că la Washington a participat la adunarea parlamentară NATO.

„E o activitate care precede summitul. Și am avut posibilitatea ca la această adunare parlamentară să susțin în continuare tot ceea ce ține de interesele geostrategice ale României. Am pledat de asemenea pentru tot ce înseamnă continuarea politicii și abordării strategice față de Republica Moldova”, a adăugat Nicolae Ciucă.

Declarațiile vin în contextul în care preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a ironizat anunţul lui Nicolae Ciucă privind candidatura la alegerile prezidenţiale. Întrebat când va face anunţul privind candidatura la prezidenţiale, Ciolacu a declarat: ” Cu certitudine nu când mă duc la Washington . Când am văzut prima oară am crezut că s-a înscris la conferinţa democraţilor în acest pentru înlocuirea preşedintelui Biden”.

Editor : D.U.