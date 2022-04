Ciucă: România şi Bulgaria condamnă împreună agresiunea forţelor armate ruse, atrocităţile şi crimele de război

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, vineri, că a convenit cu prim-ministrul Bulgariei, Kiril Petkov, să reconfirme împreună sprijinul pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei, să condamne agresiunea forţelor armate ruse şi să susţină ca atrocităţile şi crimele de război să fie duse în faţa instanţelor de judecată internaţionale.

Şeful Executivului a susţinut o conferinţă de presă comună cu omologul bulgar, Kiril Petkov, şi comisarul european pentru Transport, Adina Vălean.

"Discuţia de astăzi a fost una foarte productivă, beneficiind de subiecte de interes comun şi, bineînţeles, de prezenţa doamnei comisar, în mod deosebit pentru ceea ce a constituit unul dintre subiectele principale, şi anume modalitatea în care putem să dezvoltăm programele comune de transport şi interconectare. Desigur, am început discuţia noastră pornind de la contextul de securitate. Domnul prim-ministru a venit la Bucureşti după ce a efectuat o vizită în Ucraina, la Kiev, amândoi am fost în această săptămână la Kiev", a declarat Nicolae Ciucă.

El a spus că a fost discutată situaţia deosebit de complexă generată de invazia forţelor armate ruse în Ucraina.

"Am reconfirmat împreună sprijinul pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei şi, de asemenea, am condamnat împreună agresiunea forţelor armate ruse şi, în mod deosebit, atrocităţile şi crimele de război, loviturile care au produs decesul civililor, al femeilor şi copiilor, distrugerile de şcoli şi spitale nejustificate, neprovocate şi absolut ilegale. Şi am convenit, de asemenea, să susţinem împreună ca tot ceea ce s-a întâmplat acolo să poată să fi identificat şi dus în faţa instanţelor de judecată internaţionale", a spus Ciucă.

