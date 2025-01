Coșmar cu repetiție pentru Cristian, copilul talentat din Crevedia: A rămas din nou fără casă, iar pianul primit în dar a ars

Coșmar cu repetiție pentru o familie cu 4 copii din Crevedia. La un an și jumătate de la exploziile puternice de la o stație GPL, un alt incendiu violent a cuprins containerele în care locuiau. Printre ei se numără și băiatul care și-a pierdut pianul atunci. Acum el a rămas din nou fără instrumentul atât de valoros, pe care îl primise în dar imediat după explozie, cu ajutorul Digi24.

Cristian este copilul care, în august 2023, în explozia de la Crevedia a pierdut casa, și cu ea și pianul. Imediat după, cu ajutor, a primul unul cadou. Acum însă, în incendiul de vineri seara, l-a pierdut iar. Instrumentul mult iubit de el a ars.



Cristian: Instrumentul ăsta cred că face mai mult decât să am toată casa înapoi. Instrumentul ăsta mă ajută în viață și să trec mai departe. Mi-a fost foarte greu să trăiesc fără el.

Al doilea pian pe care Cristian l-a primit printr-o donație a ars în totalitate. Băiatul avea mare nevoie de un pian să exerseze pentru că se pregătea pentru mai multe concursuri în perioada următoare.

Pasiunea pentru muzică l-a făcut pe Cristian să cânte și la saxofon. După incendiu, bunicul băiatului a găsit husa instrumentului și din fericire este intact.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 21:00.

Bunicul băiatului explică ce s-a întâmplat: A ieșit nepoțica din dormitor să se ducă la baie și când a ajuns aici la scară a început să țipe. „Mamaie, mamaie!! Arde ceva la bucătărie.” Aici este ce am agonisit și noi de când s-a întâmplat nenorocirea, ce ne-au dat oamenii. Totul s-a dus, am rămas fără nimic, la fel cum am rămas și în 2023. N-avem acum decât ce este pe noi. Nu am apucat să salvăm nimic. Mașina, abia terminasem leasing-ul la ea.

Femeie: Nu a mai rămas nimic, oameni buni, nu a mai rămas nimic. Se mai vede încă fum. E ars tot, tot ce reușisem să construim și noi. Eram mândri că aveam unde să stăm cu copiii. Iar nu mai e nimic. Nu mai e nimic, nici containere, nici nimic. Până și cărămida pentru casa nouă s-a distrus. Făcea scântei sus, la tabloul electric de la bucătărie. Am vrut să-l opresc, m-a aruncat. Am vrut să scot copiii afară din casă.

Familia din Crevedia are însă un motiv de bucurie. Printre ruinele rămase în urma celui de al doilea incendiu au găsit una dintre pisici. A reușit să se salveze de flăcări.

Dacă doriți să îl ajutați pe Cristian, așteptăm să ne scrieți pe adresa redactie@digi24.ro sau la numărul de telefon 0771.100.304

