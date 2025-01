Angajații de la Drumuri vor trece la mătură. După nenumărate plângeri legate de străzile murdare și coșurile de gunoi pline ochi, autoritățile din Timișoara nu vor să mai încheie niciun contract cu firmele de curățenie și sunt decise să treacă serviciul în regie proprie. Astfel, până la noi angajări, pe străzi, la curățenie, vor apărea drumarii.

La Timișoara, curățenia se face de către o firmă care a câștigat un contract de 42 de milioane de lei din salubritatea stradală în ultimul an și jumătate. Autoritățile spun că suma nu se reflectă în curățenia din oraș.

Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24: Un pahar de cafea și puțin mai în față avem un alt pahar de cafea, care are lichid înghețat, pentru că este frig afară. Inclusiv spațiile verzi din Timișoara au devenit loc pentru aruncat gunoaie.

Localnic: Nici mie nu mi se prea pare curat. După cum puteți vedea și dumneavoastră, sunt gunoaie peste tot. Mentalitatea oamenilor e problema.

Localnic: În zonele mai centrale, ca să zic așa, curățenia e pe măsură, e ok, dar în zonele cum ar fi Gara de Nord, pe unde stau eu, e jale.

Inclusiv autoritățile au observat că, în ultimele luni, curățenia lasă de dorit.

Dominic Fritz - primarul municipiului Timișoara: Sunt coșuri de gunoi care nu sunt golite în ritmul necesar, sunt străzi care, deși formal, ne apar pe recepție ca fiind curățate, de fapt, când treci pe acolo nu sunt curate.

Astfel, Timișoara va deveni, după Reșița, un oraș unde curățenia se va face chiar de către primărie. În cazul de față, se vor ocupa cei de la Societatea de Drumuri Municipale.

Dominic Fritz - primarul municipiului Timișoara: Bineînțeles că vor fi angajări noi, deci nu trimitem constructorii, drumarii acum să facă curățenie, ci vom angaja personal nou, dar foarte important, și asta este un proces pe care am încercat să-l facem deja cu operatorul actual, dar nu a funcționat, vrem să trecem cât de mult se poate pe o curățare mecanizată

Localnic: Mi se pare o idee mai bună, nu știu cât de multe resurse ar fi investite, dar dacă primăria e dispusă mă gândesc că au și resursa necesară.

Reporter: Cei de la Drumuri se vor ocupa.

Localnic: Mă abțin.

Localnică: Prin locurile prin care eu am trecut, chiar am fost mulțumită. Nu am văzut chiștoace sau gunoaie.

Pe lângă curățenie, și deszăpezirea va fi preluată tot de autorități, în cadrul aceluiași proiect. Până în acest moment, reprezentanții firmei de salubritate din Timișoara nu au răspuns jurnaliștilor Digi24 pentru a oferi un punct de vedere despre această situație.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia