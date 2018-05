Dosar penal pe numele învățătorului care a lovit cu bățul o fetiță de 11 ani

Fetița de 11 ani de la școala gimnazială din Bistrița-Bârgăului, care a fost lovită de un învățător cu bățul și umilită în fața colegilor săi, a fost bătută de același dascăl și în urmă cu două săptămâni. Mama copilei povestește că micuța i-a spus că dascălul s-a înfuriat pentru că ea nu știa să rezolve un exercițiu la matematică și i-a dat două palme în cap.

Cu ochii în lacrimi, mama fetiței a declarat că a depus plângere la poliție și a povestit că atunci când a mers la școală să îi ceară explicații învățătorului, acesta a recunoscut că a bătut-o pe fetiță, dar nu și-a cerut scuze și a spus că „asta e, se mai întâmplă”.

„Fata mi-a zis: „mă, mamă, m-a scos la tablă, pe patru copii în total, pe trei i-a lăsat să plece înapoi dându-le un băț peste fund, am vrut să plec, mi-a arătat bățul și a prins a da până am făcut pe mine.” Am vorbit cu profesorul mi-a spus că și-a ieșit din fire și asta e. Nici măcar să zică scuză-mă, nu se mai întâmplă, absolut nimic”, a declarat Manta Paraschiva, mama fetiței.

Dumitru Dragotă are 65 de ani și profesează de mai bine de 45 de ani. Acesta a ieșit la pensie, dar s-a întors la catedră semestrul acesta, după ce învățătoarea de pe postul respectiv a intrat în concediu de maternitate.

Conducerea școlii a decis să nu îi permită acestuia să se mai întoarcă la catedră.

Întrebat de ce a bătut cu bățul o fetiță și dacă i se pare normal să se mai facă educație cu bătaia, Dragotă a încercat să se apere spunând că micuța „nu a vorbit” la tablă și nu a vrut „să coopereze”: „Nu a vorbit sub nicio formă. Nu a vorbit absolut nimic, nu a vrut să coopereze deloc. M-am înfuriat puțin și asta a fost… Mi-am ieșit din fire. A fost o singură lovitură”.