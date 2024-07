Emoții mari pentru sportivii români care au plecat duminică către Jocurile Olimpice de la Paris. Delegația include 107 sportivi care reprezintă România în capitala Franței. David Popovici le-a urat succes tuturor și a spus că sunt pregătiți să dea tot ce e mai bun. Acesta a punctat cât de greu este pentru un sportiv să se califice la Jocurile Olimpice.

107 sportivi români reprezintă anul acesta România la Jocurile Olimpice de la Paris. Cei care intră în competiție practică 10 sporturi, printre care înot, canotaj, box și gimnastică artistică. Alături de întreaga echipă și de tehnicieni s-au adunat plini de emoție la Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coandă.

„E atât de greu să te califici la Jocurile Olimpice, toată lumea vorbește despre competiție, despre medalii și e de înțeles, însă e o performanță atât de impresionantă și doar să te califici aici. Vreau să mă folosesc de acest moment să îi felicit pe toți că suntem aici, de fapt, să ne felicit că suntem aici, le urez succes”, a spus David Popovici, dublu campion mondial la înot, înainte de a pleca spre Paris.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a postat pe Facebook mai multe fotografii cu sportivii, dar și un mesaj de încurajare.

Ce scrie presa internațională despre David Popovici: favorit la bronzul olimpic

„În ciuda faptului că îi vom avea pe cei mai rapizi doi înotători din istorie, vom alege experiența pentru victorie și nimeni nu are mai multă experiență decât Kyle Chalmers. Pentru medalia de argint, alegerea noastră este Maxime Grousset. El are și avantajul orașului natal, așa că mizăm pe el înaintea lui Pan și Popovici. Lui David Popovici îi oferim un avantaj în fața lui Pan, cu avertismentul că semifinalele ar putea juca un rol crucial, în ceea ce privește locul pe culoar. L-am văzut pe Popovici având probleme cu valurile, luând în considerare și strategia pe care o preferă. Dacă se află între doi înotători care trag tare la început, poate avea probleme. Cu toate acestea, el a mai fost campion mondial înainte și pare că are o mentalitate de neclinitit. Ar trebui să își găsească drumul către o medalie", au scris jurnaliștii de la SwimSwam.

Editor : Iulia Bălăianu