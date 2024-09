Calendar Definitivat 2025. Profesorii vor susține prima probă scrisă cu două săptămâni mai devreme decât anul trecut

Potrivit calendarului publicat în Monitorul Oficial, profesorii care susțin în acest an școlar definitivatul se pot înscrie la examen până pe data de 10 octombrie 2024. Proba scrisă pentru examen va fi cu aproximativ două săptămâni mai devreme față de anul trecut, mai exact pe data de 8 iulie 2025.

Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar. Ca urmare a intrării în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011, începând cu sesiunea 2012, examenul de acordare a definitivării în învăţământ a devenit examen național.

Calendarul pentru Definitivat 2025

1-11 octombrie 2024: Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/Comisiei de examen a municipiului București;

Potrivit ordinului Ministrului Educației nr 6.614 din 11 septembrie 2021, înscrierea profesorilor la unitățile de învățământ pentru examenul de definitivat 2025, se face până la data de 10 octombrie 2024.

14-25 octombrie 2024 : Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora, conform graficului elaborat și comunicat de fiecare inspectorat școlar.

: Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora, conform graficului elaborat și comunicat de fiecare inspectorat școlar. Prima inspecție de specialitate va avea loc pe data de 7 februarie ;

; A doua inspecție de specialitate va fi până la data de 30 mai 2025 .

. 2-13 iunie 2025 : Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația informatică specifică;

: Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația informatică specifică; 8 iulie 2025 : Susținerea probei scrise;

: Susținerea probei scrise; 15 iulie 2025 : Afișarea rezultatelor inițiale;

: Afișarea rezultatelor inițiale; 15-16 iulie 2025 : Înregistrarea contestațiilor;

: Înregistrarea contestațiilor; 16 iulie - 20 iulie 2025 : Soluționarea contestațiilor;

: Soluționarea contestațiilor; 21 iulie 2025: Afișarea rezultatelor finale;

Afișarea rezultatelor finale; 21-23 iulie 2025: Transmiterea la Ministerul Educației a tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați;

Transmiterea la Ministerul Educației a tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați; 24 iulie - 14 august 2025: Validarea rezultatelor examenului prin ordin al Ministrului Educației

Ce documente sunt necesare pentru înscrierea la examenul de definititvat 2025

Cerere de înscriere;

Fișă de înscriere certificată de conducerea unității de învățământ;

Copii ale actelor de studii, însoțite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unității de învățământ.

Document certificat "conform cu originalul" emis de către conducerea unității de învățământ din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale privind absolvirea programului de preagătire psihopedagogică și metodică în specialitatea pentru care s-a solicitat înscrierea la examen.

Decizia de repartizare pe post, copie și original;

Certificat de naștere, copie și original;

Buletin/carte de identitate, copie și original;

Orice document care atesta schimbarea numelui (daca este cazul), copie și original;

Adeverință privind calificativul "Bine" sau "Foarte bine" acordat pentru ultimul an școlar în care candidatul a defășurat activitate didactică, cu excepția candidaților aflați în primul an de stagiu.

Adeverință din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii.

Chitanță de achitare a taxei de înscriere la examen, pentru candidații care au fost respinși deja la trei sesiuni de examen (numai dacă este cazul). Taxa (300 de lei) se achită la centrul de examen desemnat pentru sesiunea din 2025.

Concursul de definitivat pentru profesori reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Înscrierea la examen este posibilă pentru cadrele didactice care au cel puțin un an de vechime în învățământ.

Stagiul practic minim, obligatoriu pentru obținerea definitivării în învățământ, are o durată de un an școlar, ori ore de predare echivalente normei de un an, fiind un stagiu de predare efectiv la catedră, în sistemul national de învățământ preuniversitar, cu statut de personal didactic calificat, conform studiilor absolvite.

Examenul national de definitivare în învățământ cuprinde două etape:

Etapa I, care este eliminatorie, și este realizată de inspectoratele școlare în perioada stagiului practic cu durata de un an școlar și constă în evaluarea activității profesionale la nivelul unității de învățământ.

De asemenea, în prima etapă a evaluării se verifică portofoliul profesional personal și se susține cea de a doua inspecție la clasă.

Etapa II este cea finală și constă în proba scrisă/examenul pe baza unei tematici și a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educației, pentru fiecare specialitate în parte.

Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învățământ, pot participa la cel mult alte două sesiuni ale acestui examen, în condițiile reluării, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică cu durata de un an școlar.

Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învățământ, pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.

Editor : C.S.