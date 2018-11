Elevii unei școli din Ilfov, tratați regește. Orchestra marinei britanice a susținut un concert pentru ei

Elevii unei şcoli din Ilfov se pot lăuda că au fost trataţi regeşte. The Royal Marines Band, orchestra reprezentativă a marinei britanice, a susţinut un concert pentru ei. Deşi sunt obişnuiţi să cânte în faţa Reginei Elisabeta a II-a, membrii orchestrei au recunoscut că au avut emoţii şi mai mari în faţa elevilor deoarece, spun ei, copiii sunt cei mai aprigi critici. Cei mici au avut însă parte de o surpriză de proporţii când au auzit repertoriul orchestrei regale.

Coloanele sonore din Piraţii din Caraibe şi Star Wars au fost printre melodiile interpretate de orchestra reprezentativă a marinei britanice la o şcoală privată din judeţul Ilfov.

„Suntem versatili când vorbim de stilurile muzicale. Putem cânta orice. De muzică militară, serioasă, la coloane sonore din filme, ca astăzi”, spune Daryl Powell - directorul muzical al orchestrei.

Elevii au fost surprinşi de alegerile muzicale ale orchestrei.

„Mă aşteptam la ceva mai clasic. Dar aşa mi-am schimbat părerea despre ce credeam eu că e o orhestră regală şi mi se pare foarte tare”, spune Alan, elev la această școală.

Toţi membrii The Royal Marines Band au venit la şcoala din Ilfov, însă doar un cvintet a urcat pe scenă. Ceilalţi i-au învăţat pe elevi cum să mânuiască instrumente precum trompetă, flaut, trombon sau vioară.

„Am fost puţin emoţionat când am aflat că voi cânta cu o orchestră faimoasă, dar după ce am cântat am văzut că nu e rău deloc. Am învăţat câteva note noi”, spune Jack, elev la Școala Britanică.

Instrumentele specifice orchestrei nu sunt, însă, o noutate pentru elevii şcolii. La orele de muzică, tinerii pot opta pentru cursuri speciale.

„Avem, bineînţeles, curricula academică, dar la fel de importante sunt şi materiile creative. De la 2 ani la 15 ani, curricula cuprinde şi design, tehnologie, artă, muzică, teatru”, arată Philip Walters, director la British School of Bucharest.

The Royal Marines Band, orchestra reprezentativă a marinei britanice, va participa pe 1 Decembrie la parada organizată în Bucureşti de Ziua Naţională a României.

