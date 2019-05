Protest inedit al unei românce. Merge 1.200 de km pe jos pentru a atrage atenția asupra problemelor din Educație

O româncă merge pe jos 1.200 km pentru a sta de vorbă cu elevi și profesori și pentru a atrage atenția asupra problemelor din sistemul de educație, în special în școlile din mediul rural. Raluca Ciulei a ajuns joi la Galați, după ce a pornit din Cluj-Napoca și vrea să meargă până la Vama Veche.

Raluca Ciulei a ajuns, joi, la Galați, la Biblioteca Județeană V.A. Urechia, unde le-a povestit celor care au așteptat-o că avut o zi ușoară, deoarece a parcurs doar 20 de kilometri, mai puțin decât în alte zile.

„Azi m-am trezit la ora 6.00, am scris ceva din experiența asta și am plecat la drum la ora 8.00. De fiecare dată procedez așa. Dimineață am pornit din Șivița. Azi am făcut mai puțini kilometri, cred că au fost 22 de kilometri, în medie fac 40 de kilometri pe zi. La final voi avea 1.200 de kilometri”, a spus Raluca Ciulei.

Ea a plecat din Cluj-Napoca în 11 mai și va ajunge la Vama Veche în 9 iunie. În drumul său, Raluca Ciulei merge doar pe jos și se oprește în special în sate pentru a vorbi cu localnicii despre problemele din sistemul de învățământ. Scopul acțiunii este de a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă elevii de la țară și de a descoperi soluții în baza mărturiilor strânse pe parcurs.

„Au fost oameni cu care am putut discuta deschis despre problemele cu care se confruntă. Și copiii au fost destul de dezinvolți și vocali. Le-aș transmite autorităților că este nevoie să investim mai mult în educație și să începem să luăm decizii bine documentate. Este nevoie ca oamenii care dau legi, stabilesc programa, să meargă în teren, unde sărăcia este mare. Avem sate cu procentaj foarte mare de romi, acolo avem nevoie de alte măsuri, nu avem profesori pregătiți.

Trebuie să investim în educație, este prea multă ignoranță, prea multe lucruri sunt făcute de azi pe mâine și foarte mulți copii au de suferit (...) În mediul rural, din cauza învățământului simultan sunt foarte mulți copii care rămân în urmă. În drumul meu stau de vorbă cu copiii, înregistrez ceea ce îmi spun, am peste 200 de mărturii. Lipsa de materiale, din cauza sărăciei, este o mare problemă. Am găsit numeroase școli fără apă curentă, care au toaleta în curte, sunt și multe școli închise”, a declarat Raluca Ciulei.

La Galați, ea a fost așteptată de numeroși copii, care i-au povestit despre problemele pe care le au și i-au oferit câteva soluții.

„La noi, la clasa a șasea, aș face multe modificări. Propun să se facă mai multe experimente, să avem mai mult timp liber. Ne încarcă prea mult, ne iau din timpul nostru și asta nu-i practic”, a spus o elevă din clasa a șasea de la o școală din orașul Galați.

Raluca Ciulei, inițiatoarea marșului pentru educație, a studiat în America și a locuit timp de 21 de ani în Elveția. În urmă cu doi ani, ea a revenit în România și s-a dedicat unor cauze nobile, printre care se numără și proiectul 1.200 de kilometri pentru educație.