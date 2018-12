Epoca de Aur. Copii, aliniaţi de directoare: Cadouri "de la domnul primar", care "are grijă de voi"

Primăria Constanţa a început distribuirea, în şcoli şi grădiniţe, a unor pachete cu dulciuri şi jucării, demers pe care municipalitatea l-a promovat şi pe pagina sa de Facebook. Cum? Printr-un filmuleţ în care, la un moment dat, apar imagini cu o directoare de grădiniţă într-o ipostază care aduce aminte mai degrabă de vremurile de dinainte de 1989.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

"Sunt pachețelele de la primărie pe care voi în fiecare an le primiți, da? Astăzi au sosit, cred că suntem prima grădiniță care primește aceste cadouri de la primărie, de la domnul primar Decebal Făgădău, care are grijă de voi, de copilași, se gândește la voi, să vă aducă încă o jucărie în plus, încă o bombonică". Sunt cuvintele directoarei unei grădiniţe din Constanţa, spuse în faţa copiilor aliniaţi de educatoarea lor pentru a o asculta pe şefa grădiniţei, cu ocazia distribuirii unor pachete cu dulciuri şi jucării de către municipalitate.

Filmarea apare pe pagina de Facebook a Primăriei Constanţa, ataşată unei postări în care municipalitatea anunţă că "a început distribuirea darurilor de sărbători oferite de Primăria Municipiului Constanța pentru preșcolarii și elevii din oraș" şi că "pachetele de Crăciun, în valoare de peste 1.000.000 de lei, sunt alese în funcție de vârstă: grădiniță, clasele 0-IV și V-VIII".

Etichete:

,

,

,

,

,

,