21 de șoferi au rămas fără permis, după o razie a polițiștilor în București. Șofer: Vă jur că n-am băut. Am mâncat curmale

21 de șoferi au rămas azi-noapte pietoni în București, în urma unor controale ale polițiștilor de la rutieră, pentru depistarea celor care conduc sub influența alcoolului sau drogurilor.

Oamenii legii au dat 31 de sancțiuni contravenționale și amenzi de peste 28 de mii de lei. De asemenea, au retras 6 certificate de înmatriculare după ce au constatat deficiențe tehnice ale mașinilor trase pe dreapta.

Polițist: Valoarea pe aparat este de 0,03. Sancțiunea contravențională este de...

Șofer: Vă jur că n-am băut. Am mâncat niște fructe de curmale.

Polițist: Am înțeles ce spuneți, însă ați văzut ce a indicat aparatul.

Reporter: Ați băut ceva sau ați mâncat fructe?

Șofer: Am mâncat câteva fructe din punga asta. Am avut câteva fructe la mine. Nu-mi explic. Am fost liber luni și marti, când am băut două beri la țară, în 4 zile nu avea cum să ceva...e inexplicabil!

