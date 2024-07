Condiții inumane într-un azil din Neamț: Saltele și haine murdare, fecale, pizza cu pâine. Avocatul Poporului a fost în 2018 acolo

Condițiile inumane din centrele rezidențiale din România încă există. Inspectorii Consiliului de Monitorizare au găsit o astfel de situație la Centrul de Abilitare și Reabilitare „Casa Colibri” din Războieni, județul Neamț. Saltele murdare, pline cu fecale, beneficarii ținuți în haine murdare și ponosite. Bătaia de joc există și în privința hranei, pentru că meniul pentru astăzi de la cină este pizza cu pâine. Președintele Consiliului de Monitorizare, Emanuel Botnariu, a declarat, la Digi24, că respectivul centru a mai fost controlat în trecut și au fost descoperite aceleași condiții.

Emanuel Botnariu, președintele Consiliului de Monitorizare: „În momentul în care au găsit așa ceva, șocați fiind, colegii noștri ne-au trimis aceste informații și au sunat la autoritățile locale: ANPC, DSP, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială (AJPIS). Am mai făcut noi solicitare, am sunat și la Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități și am descris pe larg ce au găsit inspectorii.

În 2018, din ce ne-am mai documentat și noi, a mai fost Avocatul Poporului acolo, tot într-o vizită de monitorizare. Au găsit cam aceleași lucruri.

Din ce au mai constatat inspectorii noștri, între timp au schimbat, aveau saltele, fețe de pernă în magazie, dar probabil când vin anunțate vizitele imediat se mobilizează, totul e schimbat, dar după ce pleacă, de fapt aia e realitatea.

Acolo e management defectuos. Toți oamenii de acolo probabil nu au pregătirea necesară, la personalul angajat mă refer. Nu sunt capabili să ducă la bun sfârșit îndatoririle pe care le au pe fișele de post. Trebuie găsită o soluție în așa fel încât vreodată să putem schimba, să dăm o notă de civilizație”.

