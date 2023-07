Mihnea Vasiliu, fost manager Ringier România, a murit după ce i s-a făcut rău în recepţia unui hotel din Bucureşti.

Fostul manager Ringier Mihnea Vasiliu a murit, joi după-amiază, după ce i s-a făcut rău în recepţia unui hotel din Sectorul 1 al Capitalei.

Surse judiciare au precizat că Mihnea Vasiliu se afla în recepţia unui hotel de pe strada Poligrafiei din Capitală, când i s-a făcut rău şi a murit.

Mihnea Vasiliu a condus, timp de 12 ani, Grupul Ringier, care deţine Libertatea şi alte publicaţii.

El a plecat la începutul lunii iulie din funcţie, notează News.ro.

„Am ajuns într-un punct al carierei mele în care vreau să explorez noi oportunităţi. Îmi anunţ decizia de a mă retrage din poziţia pe care o ocup în cadrul acestei companii extraordinare. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a lucra cu o echipă de oameni talentaţi. Împreună, am depăşit provocări, am sărbătorit etape importante şi am deschis calea succesului", declara el în acel moment, potrivit unui anunţ intern obţinut de Pagina de media.

Mihnea Vasiliu, în vârstă de 57 de ani, a început în 1992 ca CEO al Media Pro România.

Editor : Liviu Cojan