Momentul în care primarul de la Cernavodă este agresat pe stradă de un preot și de amanta acestuia a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se vede că femeia este cea care începe atacul și îl împinge pe Liviu Negoiță. Apare apoi și preotul, care se alătură amantei și îi aruncă telefonul primarului. Agresorii au fost reținuți de poliție.

Vineri seara, în timp de primarul din Cernavodă mergea spre casă, acesta a fost atacat de un preot și o femeie, presupusă amantă a sa.

„Mi-au dat cu picioarele, m-au împins, m-au lovit. N-am făcut altceva decât să nu ripostez, nu am dorit să ripostez. „Ei fac parte din echipa lui George Ciulei, care candidează și el la primăria Cernavodă și poate din această cauză. Nu știu dacă are sau nu legătură, dar știu că face parte din echipa lui Ciulei. Ei nici măcar nu și-au dat seama că acolo sunt patru camere care au înregistrat tot. Deocamdată, nu am solicitat certificat medico-legal, dar o să o fac dacă e nevoie”, spune Liviu Negoiță, primarul orașului Cernavodă.

Cei doi agresori au fost reținuți de poliție.

Preotul care l-a atacat pe edil este anchetat de superiori.

„Părintele a fost suspendat astăzi pe o perioadă de 30 de zile, perioadă în care se va desfășura o anchetă juridico-canonică și disciplinară în ceea ce privește comportamentul domniei sale”, a spus Mircea Pricop, purtător de cuvânt Arhiepiscopia Tomisului.

