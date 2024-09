Procurorul ar fi decis doar să monitorizeze telefonul „Șacalului” după prima crimă. Polițiștii spun că nu au greșit cu nimic

Apar informații noi în ancheta dublei crime de la Constanța. Suspectul, poreclit „Șacalul”, ar fi încălcat condițiile controlului judiciar sub care se afla. În plus, după prima crimă, el era deja considerat suspect și pus sub supraveghere, dar tot a reușit să comită și a doua crimă. Acum, anchetatorii verifică mai multe dosare de dispariții ale unor tinere care au mers pe litoral, asemănătoare cu cele două victime ale „Șacalului”.

„Vedeți-vă mă de treabă credeți că dacă vorbiți sau dacă bârfiți de rău pe cineva pe mine sau pe altcineva cîștigați ceva? Nimic!” Este mesajul pe care cel poreclit „Șacalul” îl posta pe o rețea socială pe 26 august, cu o seară înainte să se întâlnească cu cea de-a doua victimă. La acel moment era sub control judiciar în evidența polițiștilor din Tulcea și în cercul de suspecți al anchetatorilor din Constanța. Existau indicii că are legătură cu prima victimă.

Procurorul de caz ar fi decis însă, spun surse din anchetă, doar să-i monitorizeze telefonul, să știe exact unde se află, și nu altfel de supraveghere.

„Până la acest moment, nu au rezultat indicii cu privire la încălcări ale procedurilor de lucru (...) astfel că nu se impune efectuarea de verificări interne”, precizează IGPR, după ce au apărut întrebări legate de modul în care bărbatul a reușit să comită cea de-a doua crimă, deși era supravegheat.

„Polițiștii au demonstrat o foarte bună acuitate în a face legături între anumite elemente disparate la începutul acestui caz. Dacă e nevoie o să trimit și Corpul de control”, a spus și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.

Principalul suspect a continuat să publice filmulețe inclusiv de pe drumul unde ar fi abandonat trupul tinerei din Timișoara.

Recent a ieșit din arest la domiciliu, măsură pe care o avea într-un dosar în care a fost condamnat la un an și 10 luni de închisoare pentru conducere fără permis. În așteptarea condamnării definitive, de pe 19 iunie, adică cu două săptămâni înainte de prima dispariție, „Șacalul” a primit o măsură mai blândă: control judiciar. El avea mai multe obligații, printre care să dea cu subsemnatul la poliție, să nu plece din România și să nu conducă un autovehicul. În tot acest timp, surse din procuratură spun că nu s-a primit vreo sesizare că a încălcat vreo măsură preventivă.

Bărbatul a mai fost condamnat în trecut și pentru viol. A primit 5 ani și 4 luni de închisoare după ce în 2016 a profitat de o minoră în vârstă de 15 ani.

Editor : M.B.