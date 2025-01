Sărbători cu cruce roșie în februarie 2025. Praznic important pentru români chiar la începutul lunii. Calendar ortodox complet

Februarie este a doua lună a anului în calendarul gregorian, cunoscută drept și cea mai scurtă perioadă din an, cu 28 de zile sau 29 de zile în anii bisecți. Pe 2 februarie 2025 este prăznuită prima sărbătoare cu cruce roșie a lunii.

Anul bisect este un an calendaristic care are o zi în plus față de anii obișnuiți, adăugată cu scopul de a păstra anul (calendaristic) cu cel astronomic sau sezonier. Anul 2024 a fost an bisect, de 366 de zile, unde luna februarie a avut 29 de zile.

Sărbătoare cu cruce roșie pe 2 februarie

Singura sărbătoare cu cruce roșie a lunii februarie, menționată în calendarul ortodox și prăznuită în biserică, este Întâmpinarea Domnului, pe 2 februarie.

(Întâmpinarea Domnului - Ap. Evrei VII, 7-17II Corinteni VI, 16-18VII, 1Ev. Luca II, 22-40Matei XV, 21-28glas 7, voscr. 10, potrivit calendarului ortodox).

Luni, 03 februarie, a doua zi dupa acest praznic împaratesc, Biserica face pomenirea celor care au luat parte la acest eveniment, respect Dreptul Simeon si Sfânta Proorocita Ana.

Din data de 24 februarie, în calendarul bisericesc începe perioada Triodului, numită si perioada prepascală

Triodul precede perioada Penticostarului, cele opt săptămâni de la Paști până la Rusalii și urmează perioadei celei mai lungi, a Octoihului. Este un interval de timp pentru pregatire, de pocăință pentru întâmpinarea celei mai mari sărbători creștine, Învierea Domnului, potrivit crestin ortodox.

Sunt trei sărbători cu cruce neagra în calendar în luna februarie

Pe 10 februarie este prăznuit, cu cruce neagră, Sfântul Haralambie (episcop în Cetatra Magneziei);

(episcop în Cetatra Magneziei); Pe 24 februarie este menționată în calendar, cu cruce neagră, Întâia și a doua aflare a capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul ;

; Pe 28 februarie este menționată în calendar, cu cruce neagră, sărbătoarea: Sfinții Cuvioși Ioan Casian și Gherman; Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul.

Calendar ortodox complet pe luna februarie 2025

1 S Sfântul Mucenic Trifon

2 D † Întâmpinarea Domnului - Ap. Evrei VII, 7-17II Corinteni VI, 16-18VII, 1Ev. Luca ÎI, 22-40Matei XV, 21-28glas 7, voscr. 10

(Duminică femeii cananeence - Ap. Evrei VII, 7-17II Corinteni VI, 16-18VII, 1Ev. Luca ÎI, 22-40Matei XV, 21-28glas 7, voscr. 10) Duminică nr: 1

3 L Sfântul și Dreptul Simeon și Sfânta Prorocită Ana

4 M Sfântul Isidor Pelusiotul

5 M Sfânta Muceniță Agata

6 J Sfinții Varsanufie cel Mare; Ioan Profetul, Vucol și Fotie

7 V Sfântul Partenie, episcopul Lampsacului

8 S Sfântul Teodor Stratilat; Sfântul Proroc Zaharia

9 D Sfântul Mucenic Nichifor - Ap. ÎI Timotei III, 10-15Ev. Luca XVIII, 10-14glas 8, voscr. 11

(Duminică Vameșului și a Fariseului - Ap. ÎI Timotei III, 10-15Ev. Luca XVIII, 10-14glas 8, voscr. 11). Duminică nr: 2

10 L † Sfântul Haralambie

11 M Sfântul Mucenic Vlasie; Sfânta Teodora împărăteasa

12 M Sfântul Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei

13 J Sfântul Cuvios Martinian; Sfinții Apostoli Acvilă și Priscila; Sfântul Ierarh Evloghie

14 V Sfinții Cuvioși Auxentiu, Maron și Avraam

15 S Sfântul Apostol Onisim

16 D Sfinții Mucenici Pamfil și Valentin - Ap. I Corinteni VI, 12-20Ev. Luca XV, 11-32glas 1, voscr. 1

(Pildă Fiului Risipitor - Ap. I Corinteni VI, 12-20Ev. Luca XV, 11-32glas 1, voscr. 1) Duminică nr: 3

17 L Sfântul Mucenic Teodor Tiron

18 M Sfântul Leon, Papa al Romei

19 M Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția să, Apfia

20 J Sfântul Leon, episcopul Cataniei

21 V Sfântul Eustatie și Sfântul Timotei Post

22 S Aflarea moaștelor sfinților mucenici din Evghenia (Moșii de iarnă - Sâmbătă celor adormiți)

23 D Policarp, sfântul născut în temniță (Duminică Lăsatului sec de carne) - Ap. I Corinteni VIII, 8-13IX, 1-2Ev. Matei XXV, 31-46glas 2, voscr. 2

(Duminică Înfricoșătoarei Judecați - Ap. I Corinteni VIII, 8-13IX, 1-2Ev. Matei XXV, 31-46glas 2, voscr. 2) Duminică nr: 4

24 L † Întâia și a două aflare a capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

25 M Sfântul Tarasie; Începutul Triodului

26 M Sfântul Porfirie (Zi aliturgica)

27 J Sfântul Procopie Decapolitul; Sfântul Talaleu

28 V † Sfinții Cuvioși Ioan Casian și Gherman; Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul.

Editor : C.S.