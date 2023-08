Un accident provocat de un bărbat în vârstă de 81 de ani a devenit viral pe rețelele sociale. După ce s-a urcat cu mașina pe un sens giratoriu din Sinaia, bărbatul le-a povestit jurnaliștilor de la Observatorul Prahovean că a ratat giratoriul pentru că i s-a părut că în centrul rondului se afla „înfipt” un animal.

Un șofer în vârstă de 81 de ani a ajuns cu mașina, miercuri dimineață, în jurul orei 5.00, într-un sens giratoriu din zona centrală a stațiunii Sinaia.

Acesta a plecat a plecat, alături de soția sa, în jurul orei 04.00 din Ploiești cu intenția de a ajunge în județul Bihor. A ales această oră tocmai pentru a evita traficul infernal de pe Valea Prahovei.

La intrare în Sinaia, șoferul autoturismului Skoda a ales să treacă prin centrul stațiunii și să evite varianta ocolitoare.

„Eu am plecat la 4 dimineața din Ploiești și în 55 de minute eram în Sinaia. Poate nu știți, dar traficul este la fel de aglomerat și la acea oră pe DN1, doar că pe sensul spre Ploiești. E plin de TIR-uri. Mergi pe Posada și nu pățești nimic și în Sinaia…”, și-a început ploieșteanul povestea.

După primul sens giratoriu, în spatele lui, după cum susține, a apărut o mașină care circula aproape de marginea drumului, spre deosebire de el, care ținea axul drumului.

Pe măsura ce se apropia de al doilea sens giratoriu a observat, amplasat în mijlocul acestuia, un ornament care seamăna cu un animal și care i-a captivat atenția.

„Cu ochii în oglindă la mașina din spate și la animalul înfipt în mijlocul rondului, m-a trezit la 3 metri de sensul giratoriu și chiar dacă am frânat, nu am reușit să opresc mașina și am intrat direct.”

Un șofer de 81 de ani s-a urcat cu mașina pe un giratoriu din Sinaia. Foto: Vlad Oprea/Facebook

Cum nimeni nu a fost rănit și un bărbat care văzuse accidentul s-a oferit să-i transporte autoturismul avariat pe o platformă la un Service de lângă Ploiești, șoferul a plecat de la locul accidentului.

Când a ajuns la mecanic a fost sunat de polițiștii din Sinaia, pentru a se întoarce la fața locului și pentru a lămuri condițiile în care s-a petrecut evenimentul rutier.

„Eu l-am întrebat pe șofer dacă trebuie să chemăm Poliția, iar el a zis că nu, că se ocupă el de formalități”, susține bătrânul.

El a dat asigurări reporterului care l-a intervievat că e un șofer atent de obicei și n-a avut incidente majore în trafic: „E adevărat, am 81 de ani, însă credeți-mă, pentru mine condusul e o plăcere și mă relaxează. În mod normal sunt atent și îmi văd de drum. Evenimentul de miercuri a fost o întâmplare nefericită”.

Un șofer de 81 de ani s-a urcat cu mașina pe un giratoriu din Sinaia. Foto: Vlad Oprea/Facebook

