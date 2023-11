Un tânăr de 19 ani, fără permis, s-a urcat beat la volan și a lovit o mașină, în Vaslui

Un tânăr în vârstă de 19 ani, din comuna Todireşti, a fost reţinut de poliţişti şi plasat ulterior sub control judiciar, după ce s-a urcat în stare avansată de ebrietate la volanul unei maşini, fără a deţine permis de conducere, a acroşat o maşină staţionată pe DC 132 şi a fugit de la locul producerii evenimentului, transmite Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, poliţiştii Secţiei 6 Poliţie Rurală Negreşti au fost sesizaţi prin apel la 112 de către o femeie în vârstă de 28 de ani, din comuna Rafaila, cu privire la faptul că ar fi fost acroşată, în timp ce se afla în autoturismul său, staţionat pe drumul DC 132 din satul Huc, comuna Todireşti, de către un autoturism înmatriculat în judeţul Iaşi, conducătorul acestuia părăsind locul accidentului şi continuându-şi deplasarea către localitatea Plopasa.

„Procedând la efectuarea de verificări, poliţiştii au identificat conducătorul autoturismului, în persoana unui bărbat în vârstă de 19 ani, din comuna Todireşti, constatând că acesta nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Întrucât emana halenă alcoolică, tânărul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 1.91 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a fost condus la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, unde i-au fost recoltate probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. În baza probatoriului administrat, poliţiştii l-au reţinut pe bărbat, pe o perioadă de 24 ore. Acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, care a luat măsura preventivă a controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile”, precizează un comunicat de presă transmis de IPJ Vaslui.

Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a tânărului, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără a deţine permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Editor : Bianca Chirilă