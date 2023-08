EVERGENT Investments depășește jumătate de miliard de euro - valoarea activelor administrate la semestrul I 2023

82,7 milioane lei a fost valoarea dividendelor repartizate in 2023

Valoarea totală a activelor administrate a fost de 2.511 milioane lei

Valoarea activului net a fost de 2.243 milioane lei

Valoarea unitară a activului net (VUAN) a fost de 2,4424 lei

47,7 milioane lei - rezultatul net

186,44 milioane lei investiți în primul semestru

Peste 50% din portofoliul de active este deținut în emitenți care integrează factorii ESG

mWare Solutions, companie din portofoliul private equity al EVERGENT Investments, a dezvoltat un pachet complet pentru digitalizare

Bacău, 11 august 2023. EVERGENT Investments, compania de investiții listată sub simbolul EVER, raportează depășirea pragului de jumătate de miliard de euro al activelor administrate la 30 iunie 2023, respectiv o creștere cu 2,5% față de 30 iunie 2022, și își consolidează poziția financiară dupa ce a generat un rezultat net de 47,7 milioane de euro, compus din profit net de 26,2 milioane lei și caștig net de 21,5 milioane lei.

EVERGENT Investments continuă să returneze valoare acționarilor săi, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, aspect susținut de ratele de distribuire ale dividendelor din ultimii ani si programele de buy-back. În 28 iunie 2023, compania a început plata dividendelor aferente anului 2022, în valoare totală de peste 82,7 milioane lei.

„Depășirea din nou a pragului de jumătate de miliard de euro al activelor administrate și consolidarea poziției financiare reflectă soliditatea companiei în contextul volatilității accentuate, al climatului macro-financiar european și global, și al tensiunilor geo-politice regionale. Am acționat rapid și am concentrat capitalul în sectoare cu potențial de dezvoltare, investițiile ajungând la 186,44 milioane lei. Ritmul schimbărilor are o dinamică ridicată și nu este surprinzător că există perturbări semnificative în unele domenii, insă ne oferă noi oportunități. Avem standarde înalte pentru noile investiții, dar extindem opțiunile pentru a optimiza performanța portofoliului și a crea valoare pe termen lung pentru toți stakeholderii.”- a declarat domnul Claudiu Doroș, Președinte Director general al EVERGENT Investments.

Din valoarea totală a activelor administrate, 75% reprezinta portofoliul de acțiuni cotate, iar 10,8% este portofoliul de acțiuni necotate. În linie cu strategia investițională, compania a recalibrat portofoliul de active și a continuat să acorde o atenție deosebită companiilor din sectoarele energetic, cu 22% din valoarea totală a activelor, și financiar-bancar, cu 41,3%.

EVERGENT Investments continuă dezvoltarea companiilor din portofoliul Private equity

Portofoliul Private - Equity, diferențiatorul EVERGENT Investments, contribuie la creșterea pe termen lung a randamentului activelor administrate. Astfel:

Fermele de afini, deținute prin Agrointens, au in prezent o suprafață cultivată de 105 ha. Compania este lider de piață în producția de afine. EVER AGRIBIO, prin viitoarele culturi de afine bio, va acoperi un nou segment de piață cu o cerere în creștere accentuată.

ATRIA URBAN RESORT, proiect dezvoltat prin intermediul companiei STRAULESTI LAC ALFA SA, are ca obiectiv construirea a 1.378 apartamente. Proiectul, ajuns în Faza 3 de execuție, este deja aliniat standardelor nZeb de eficiență energetică. ATRIA a fost distins cu numeroase premii, iar printre ultimele acordate se numară "Residential Redevelopment/Renovation 2022-2023”.

Mware Solutions, companie din sectorul IT, a dezvoltat un pachet complet pentru digitalizare, care include, pe lângă produsele existente BigConnect, o bază de date Enterprise edition și un framework low-code pentru dezvoltare de aplicații, care reprezintă în acest moment o alternativă completă și mult mai competitivă la pachetul tehnologic oferit de alți jucători din piață.

Despre EVERGENT Investments

EVERGENT Investments, cu o experienţă de peste 30 de ani în piaţa românească de capital, este un deschizător de drumuri, contribuind la dezvoltarea comunităţii din care face parte. Prin aplicarea unei strategii bine articulate şi responsabile, EVERGENT Investments valorifică eficient oportunităţi investiţionale, atât în piaţa de capital, cât şi prin proiecte de private equity in agribusiness, real estate si tehnologie.

Prin politica de dividend predictibilă și programele de răscumpărare, compania le oferă acționarilor, atât profituri pe termen scurt, cât și perspectiva pe termen lung de creștere a valorii activelor deținute. De-a lungul ultimilor 15 ani, compania a distribuit dividende care depasesc valoarea de 750 milioane lei . www.evergent.ro