Marian Staș, coordonator al programului educațional „Liderii Mileniului Trei”, a vorbit, joi, la Interviurile Digi24.ro, despre rezultatele obținute de către elevi în cadrul Evaluării Naționale, dar și despre cele obțiunte în cadrul examenului de Bacalaureat. Staș consideră că chiar dacă rezultatele par bune, în realitate acestea reflectă „mediocritatea sistemului educațional din România”. Expertul avertizează că examenele „escamotează caracterul slab al întregului proces, faptul că sistemul este unul defect și duce mediocritatea din anii de gimnaziu și anii de liceu într-o mediocritate a examinărilor”



Alexandru Rotaru: În ce notă trebuie să privim rezultatele din acest an de la Evaluarea Națională și de la Bacalaureat?



Marian Staș: Contextul cel mai relevant în care eu citesc rezultatele acestea este dat chiar de feedback-ul multor profesori din sistem, care spun că sistemul este defect și că împăratul este gol, iar elefantul e în încăpere. Este vorba despre oameni din sistem care își asumă aceste enunțuri. Anume faptul că subiectele ca atare sunt formulate fără integritate sau cu integritate scăzută, astfel încât notele să fie mari și lucrurile să dea bine. Și aici am în vedere cel puțin trei exemple specifice și mă refer la problemele de matematică, la subiectele de română și de istorie de la Bacalaureat. Nu e nevoie să știu istorie și nu e nevoie să știu română pentru a lua cel puțin nota șase sau șapte la probele de istorie și de română de la Bacalaureat. Subiectele de română și de istorie sunt făcute în așa fel încât să pot face lucrul ăsta. De pildă, subiectul I și subiectul II, care valorează 60 de puncte dintr-o 100, la care mai adaug încă 10 puncte din oficiu, înseamnă de fapt, recunoaștere și înțelegere de text. Și la română, și la matematică. Mă întreabă tot felul de lucruri care nu au legătură cu câtă carte știu și cu câte lecturi am am parcurs la română sau la istorie. Mi se pare incorect din punct de vedere docimologic, adică al evaluării. Adică este o șmecherie și o o șmecherire a procesului, cu voie de la stăpânire.



Toată conversația noastră vine la o chestiune de integritate care ce face? Escamotează caracterul slab al întregului proces, faptul că sistemul este unul defect și duce mediocritatea din anii de gimnaziu și anii de liceu în mediocritate a examinărilor. Ca lucrurile să meargă mai departe. Să ne putem îmbăta noi cu apă rece, să ne furăm căciula. Să ducem toate lucrurile urâte din gimnaziu către liceu și toate lucrurile urâte dinspre liceu unde o vrea Dumnezeu mai departe.



Alexandru Rotaru: Ne spuneți că Ministerul Educației își fură singur căciula?





Marian Staș: Big time, din toate motivele posibile și consacră această mediocritate și politizare feroce a sistemului. Întâmplarea face ca anul ăsta să fim într-un an electoral. N-am cum să nu leg lucrurile astea de faptul că trebuie să dea bine și să obțină voturile mai încolo, pentru că așa funcționează toată povestea asta politică.

Expertul mai consideră că este nevoie de o regândire a modului în care este construit sistemul educațional din România, altfel situația va degenera de la un an la altul.

Amintim, rata de promovare la Evaluarea Națională, înregistrată înainte de contestaţii, a fost de 74,4%, în scădere față de anii trecuți - 76,2% în anul 2023, 82,3% în anul 2022, respectiv 76,8% în anul 2021. 25,6% dintre elevi (39.195) au obţinut medii sub 5, faţă de 17,73% în anul 2022 şi 23,8% în anul 2023. Miercurea trecută, înainte de depunerea contestaţiilor, ministrul Educaţiei, Ligia Deca, afirma că la Evaluarea Naţională 77,6% dintre candidaţi au luat note peste 5 la proba de Limba română şi 68,7% au luat note peste 5 la Matematică.



În cazul examenului de Bacalaruteat, peste 76% din candidați au promovat, a spus Ligia Deca.



















