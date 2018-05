FOTO. Guvernul României, gafă într-un mesaj de condoleanțe. Numele academicianului Mircea Maliţa, scris greşit

Guvernul României a trimis presei un mesaj de condoleanțe în care a greșit numele academicianului Mircea Malița, pe care l-a scris, „Maliția”, scrie adevarul.ro. Academicianul a încetat din viață luni seară.

„Diplomaţia şi mediul academic din România sunt astăzi în doliu. Am primit cu profund regret vestea pierderii academicianului Mircea Maliţia, a cărui vocaţie de diplomat, scriitor şi om de ştiinţă a adus României un plus de imagine şi de preţuire pe scena internaţională“, anunţă Guvernul României într-un comunicat remis presei, sub semnătura Vioricăi Dăncilă.

În paragraful următor, numele academicianului Mircea Malița apare scris corect.