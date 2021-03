Valeriu Gheorghiță, despre centrele speciale de vaccinare: Este corect să existe unele cu circuit închis

Coordonatorul campaniei de vaccinare, colonelul Valeriu Gheorghiță, a declarat la Digi24 că au fost respectate normele legale privind vaccinarea și spune că, cel mai probabil, o parte din persoanele vaccinate fără a fi eligibile, au fost imunizate în situații precum cele în care rămân doze de vaccin nefolosite la finalul zilei și care se pierd dacă nu sunt utilizate. În plus, medicul a precizat că este corect să existe centre de vaccinare cu circuit închis, cum sunt cele speciale, pentru a prelua din sarcina celorlalte centre.

Între 27 decembrie si 5 martie, s-au vaccinat peste rând, fără drept, 7000 de oameni. Dintre cei 7000, 4522 de persoane erau din etapa a treia și s-au vaccinat. Întrebat dacă poate confirma aceste date, Gheorghiță a declarat la Digi24:

"Am văzut și eu baza de date, eu solicit oficial toate datele pe care le pun la dispoziția opiniei publice și in informările oficiale din comitet, respectiv in conferințele pe care le susțin săptămânal, celor de la Institutul de Sănătate Publică. De ce? Pentru că am nevoie de date validate și verificate, pentru a mă asigura că nu conțin erori sau date corectate din centrele de vaccinare. În acest registru electronic de colectare, datele se strâng din toate centrele de vaccinare din România, ori există risc de introducere eronată prin selectarea unei categorii diferite. Operatorul din centrul de vaccinare nu are această posibilitate să-și corecteze erorile și atunci se contactează administratorul registrului electronic, care va corecta acele erori în urma unei explicații. Așa se operează în baza de date.

Din moment ce acele date sunt în baza de date, înseamnă că ele sunt reale. Nu este bine și nu susținem vaccinarea persoanelor care nu se încadrează din punct de vedere al criteriilor de eligibilitate, dar aș vrea să fac o precizare. Sunt situații clare în care în centrele de vaccinare rămân dozele dintr-un flacon. Unul are 6 doze pentru Pfizer, și 10 pentru Moderna, respectiv AstraZeneca. Nu există mereu o potrivire perfectă între numărul de doze și persoanele care se prezintă în centru. Există și riscul să se spargă un flacon de exemplu, și atunci trebuie să ai la îndemână unul de rezervă, pe care să-l poți folosi, cât să asiguri vaccinarea tuturor persoanelor programate. Cooronatorii fiecărui centru trebuie să aibă liste de așteptare și să încerce să mobilizeze persoane programate a doua zi sau a treia zi, astfel încât dozele să nu se risipească. Însă este greu să găsești imediat, la finalul programului, pe cineva, care să se prezinte la vaccinare din categoriile eligibile, din etapa I sau a II-a. Sunt persoane care nu vor să fie reprogramate, și există situații în care rămân 5 doze nefolosite. Sunt sunate persoane programate în zilele următoare, dar dacă nu se găsesc persoane dispuse să vină la vaccinare, organizatorii centrelor de vaccinare trebuie să găsească persoane pentru a nu irosi doze. La Suceava, un medic a mers în policlinică și a mobilizat oamenii de acolo, care așteptau la consultații, să se vaccineze, expunându-le situația. mportant este să vaccinăm persoane, preferăm decât să aruncăm acele doze să imunizăm oamenii, beneficiul este să vaccinăm persoane. Cu siguranță, o parte din acele 7.000 de persoane se încadrează în această situație", a declarat Valeriu Gheorghită la Digi24.

Gheorghiță, despre centrele speciale: Sunt folosite pentru a prelua din sarcina celorlalte centre

"Este corect din toate punctele de vedere să existe centre de vaccinare cu circuit închis, pentru a prelua din sarcina celorlalte centre. Aceste centre se supun acelorași reguli. Centrele regionale de depozitare primesc solicitări de la DSP-uri, sunt eliberate în baza programărilor, iar DSP distribuie dozele către centrele MApN și MAI cât și către celelalte centre. În momentul în care a trebuit să facem acele reprogramări provocate de întârzierea în livrarea vaccinului, vaccinarea s-a sistat în centrele speciale, cu excepția personalului care efectua misiuni externe", a mai spus Gheorghiță la Digi24.

