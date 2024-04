"Golden Gate de România" are din nou probleme. Pe podul de la Brăila se face a treia asfaltare în doar nouă luni de la inaugurare

La niciun an de la inaugurarea fastuoasă, podul peste Dunăre de la Brăila, supranumit Golden Gate de România, are din nou probleme și are nevoie de reparații. Este a treia asfaltare în doar nouă luni.

Pe sensul Tulcea - Brăila se circulă pe singură bandă, deoarece banda 1 este complet închisă, acolo făcându-se reparații.

Este a treia intervenție de acest fel din ultimele nouă luni, de la inaugurare.

Podul suspendat peste Dunăre a fost inaugurat pe 6 iulie 2023. La scurt timp, pe asfaltul podului din porțiunile de urcare și coborâre au apărut denivelări, iar autorităţile au dat vina pe șoferii de camion care nu respectă limita de tonaj impus pe timp de vară, de 7,5 tone.

La sfârșitul lunii august, au fost verificate toate cele 100.000 de șuruburi din structura podului și s-a constatat că 401 nu erau prinse bine.

La sfîrșitul lunii octombrie 2023, șoferii au reclamat că asfaltul era denivelat și că pe alocuri apăruseră crăpături, asta după ce în urmă cu o lună, prima bandă de circulație pe sensul spre Brăila fusese închisă tot din cauza unor fisuri în asfalt. La kilometrul cinci al podului suspendat peste Dunăre, pe sensul de mers spre Brăila, apăruse o gaură atât de adâncă în asfalt, încât, dacă introduceai mâna, puteai atinge tablierul.

Podul a costat 500 de milioane de euro și este cea mai mare lucrare de infrastructură din România de după Revoluție. Are o garanție de 10 ani, timp în care orice reparație este făcută de constructor.

