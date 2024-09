În ce condiții poate fi acum doborâtă o dronă care intră în spațiul aerian al României. Ședință pentru modificarea legii, în Parlament

O ședință crucială pentru siguranța României a avut loc în Parlament. Șefii din Ministerul Apărării au discutat cu senatorii despre modificarea unei legi care acum nu le permite militarilor să doboare dronele rusești care ajung în spațiul aerian al României. De la ședință a lipsit însă tocmai ministrul Apărării. Șefa comisiei de apărare din Senat, Nicoleta Pauliuc, a spus, după discuţiile cu MApN din Parlament, că aleșii au cerut lămuriri pe partea legislativă și că este nevoie ca legislația să îşi înceapă procesul legislativ şi să fie adoptată cât mai repede.

„Din câte am înţeles, legea este la Guvern, are toate avizele şi urmează să intre în şedinţă de guvern. Este o formulă agreată. Noi am cerut anumite lămuriri pe partea legislativă. Am spus foarte clar că e nevoie ca aceste legi să îşi înceapă procesul legislativ şi să fie adoptate”, a spus Pauliuc.

Senatoarea PNL a cerut public instituţiilor care au atribuţii pe avizarea proiectului de lege să dea concursul ca aceste proiecte să intre cât mai repede în Guvern.

Întrebată despre incidentul recent, în care o dronă a pătruns în spaţiul aerian românesc, Nicoleta Pauliuc a spus: „Din explicaţiile pe care le-am avut, o parte sunt clasificate, nu avem cum să le spunem, dar ne-au dat asigurări că evaluarea dacă o ţintă, o dronă, este ostilă sau nu, să face de un colectiv de specialişti”.

Purtătorul de cuvânt al MApN, Constantin Spînu, a explicat în ce condiții ar putea fi doborâtă o dronă care intră în spațiul aerian al țării.

„La fel ca toate celelalte armate NATO, atunci când asistăm, când suntem în situația unui act ostil îndreptat împotriva României sau NATO. Nu am fost într-o astfel de situație”, a spus el.

