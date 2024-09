Ionel Ganea, fostul jucător al echipei naționale de fotbal a României, a fost implicat, noaptea trecută, într-un scandal cu unul dintre vecinii săi. Poliția a fost chemată în miez de noapte pentru a calma spiritele, iar unul dintre vecini a obținut ordin de protecția împotriva fostului fotbalist.

Totul a început într-un cartier select din nordul Capitalei, acolo unde Ionel Ganea are o locuință pe care a închiriat-0. Vecinii sunt cei care au sunat la 112 din cauza faptului că ar fi fost deranjați de gălăgia pe care o făceau chiriașii pe care îi are Ganea în locuință și se pare că este vorba despre o stare conflictuală care durează deja de mult timp.

Nu a durat mult până când între Ganea și vecini schimbul de replici s-ar fi transformat într-o altercație, conflict în urma căruia unul dintre vecini a obținut, conform surselor Digi 24, un ordin de protecție față de fotbalist pentru infracțiunea de loviri sau alte violențe.

Într-o reacție solicitată lui Ionel Ganea de Digi 24, acesta spune că nu a fost vorba despre o bătaie ci doar de un schimb de replici între el și unul dintre vecini, cu care ar fi avut mai multe neînțelegeri de-a lungul timpului, din cauza unui drum pe care îl impart și face accesul către locuințe. În continuare, polițiștii fac cercetări într-un dosar penal deschis in rem, pentru a cerceta faptele petrecute în acea noapte, iar între timp Ganea susține că și el a făcut o plângere împotriva vecinului cu care a avut altercația.

"Eu am închiriat o casă acolo și răspunderea nu mai e a mea, este a chiriașului. Domnul respectiv și-a pus camere, filmează în curtea mea, în casa mea, la alți vecini, se ia de toată lumea. Drumul de acolo e făcut abuziv, mi-a obstrucționat mie accesul la proprietate, fără acordul meu, fără acordul primăriei și îmi filmează zi de zi în curte în casă. Eu am făcut sesizare la poliție. El stă pe camere în casă și iese și se ia de dumneavoastră, că unde vă duceți, ce faceți, zice că e drum privat. Dar acum nu mai e drum privat, este cale de acces, conform unei convenții din 2002, între foștii proprietari și actualii proprietari. El neavând cunoștintă de această convenție, am avut cu el o altercație verbală. Mai mult, în urma jignirilor pe care mi le-a adresat. Era și soția de față, mai era acolo și lume", a declarat Ganea, pentru Digi 24.

Ce spun polițiști din Voluntari:

"Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, referitor la faptul că unui bărbat în vârstă de 51 de ani i-a fost emis ordin de protecție provizoriu pentru că a agresat fizic un vecin, Compartimentul de Relații Publice, din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov este abilitate comunice următoarele: În temeiul unei sesizări formulată în data de 4 septembrie a.c., prin apel 112, polițiștii orașului Voluntari s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificări au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 51 de ani, l-ar fi agresat fizic pe un alt bărbat de 54 de ani, pe fondul unei stări conflictuale privind mutarea unui gard poziționat pe drumul de servitute către unul dintre imobile. În conformitate cu legislația în vigoare, polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului, în cauză rezultând existența unui risc iminent, context în care, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe o durată de 5 zile, împotriva bărbatul de 51 de ani. În cauză, polițiștii orașului Voluntari au deschis un dosar de urmărire penală, în care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe", se arată în comunicatul oficial al IPJ Ilfov.

