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CCR opreşte modificări la Codul de procedură penală: judecătorul de cameră preliminară nu poate reuni sau disjunge cauze penale

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Curtea Constituțională. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Din articol
Ne bis in idem şi autoritatea de lucru judecat 

CCR invalidează modificări-cheie la Codul de procedură penală. Curtea a admis miercuri, cu unanimitate, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constatând că mai multe prevederi criticate încalcă standardele de claritate a legii, dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare. 

Decizia are impact direct asupra modului în care se desfăşoară procedura penală, mai ales în etapa camerei preliminare, unde CCR a considerat că unele soluţii legislative creează incoerenţe greu de conciliat cu rolul acestei faze procesuale. În esenţă, Curtea a transmis un semnal clar că schimbările de procedură nu pot fi făcute prin formule ambigue sau prin mutarea unor sarcini esenţiale de la autorităţile judiciare către părţile din proces, transmite News.ro. 

Un prim punct sensibil a fost atribuirea către judecătorul de cameră preliminară a competenţei de a dispune reunirea sau disjungerea cauzelor. Potrivit raţionamentului reţinut de CCR, această soluţie nu se armonizează cu natura funcţiei de cameră preliminară şi introduce o lipsă de coerenţă în arhitectura procesului penal. Cu alte cuvinte, legiuitorul a amestecat atribuţii care nu se potrivesc logic cu etapa procedurală vizată. 

Un al doilea element criticat a vizat transferul obligaţiei de a urmări termenele de judecată şi mecanismele de citare către participanţii la proces. CCR a subliniat că citarea nu este un detaliu administrativ, ci instrumentul prin care statul garantează informarea corectă a părţilor. În absenţa unei responsabilităţi clare a organelor judiciare, dreptul la apărare riscă să fie slăbit. 

Din perspectiva Curţii, o procedură penală corectă nu poate funcţiona dacă persoana vizată nu ştie în mod clar când şi cum trebuie să participe la proces. Tocmai de aceea, obligaţia de citare şi comunicare rămâne una dintre garanţiile centrale ale procesului echitabil. Dacă această sarcină este împinsă în zona incertă a iniţiativei private a participanţilor, statul îşi reduce propria capacitate de a asigura desfăşurarea legală a procesului. 

Ne bis in idem şi autoritatea de lucru judecat 

Un alt capăt de cerere viza modul în care unele modificări încercau să lege încheierile (deciziile - n.r.) judecătorului de cameră preliminară de principiul ne bis in idem şi de autoritatea de lucru judecat. Curtea a respins această soluţie, arătând că încheierile din camera preliminară nu tranşează fondul cauzei, adică vinovăţia sau nevinovăţia unei persoane. 

Decizia CCR este definitivă şi general obligatorie, ceea ce înseamnă că prevederile declarate neconstituţionale nu pot fi menţinute în forma criticată. Parlamentul va trebui să revină asupra textelor şi să le rescrie astfel încât să respecte cerinţele de claritate, coerenţă şi garanţii procesuale. 

Editor : A.C.

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