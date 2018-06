Iohannis: Simina Tănăsescu mi-a cerut voie să îi spună lui Lăzăroiu de solicitarea ONG-ului

Nu există presiuni de la Cotroceni asupra judecătorilor CCR. O spune preşedintele Klaus Iohannis întrebat despre acuzaţiile aduse de judecătorul Petre Lăzăroiu Administraţiei Prezidenţiale.

FOTO: Agerpres

Şeful statului a precizat că a fost o simplă discuţie între consilierul său, Simina Tănăsescu, şi judecătorul constituţional Petre Lăzăroiu.

Klaus Iohannis: „Doamna Tănăsescu mi-a spus că e o sesizare din partea unui ONG şi dacă îi dau voie să spună şi domnului Lăzăroiu că există această solicitare. Mi s-a părut că e corect dacă persoana respectivă e vizată de o solicitare măcar să ştie, fără ca această chestiune să fie interpretată drept o presiune sau o iniţativă nepotrivită.

Întreaga chestiune a fost denaturată din motive pur politice, nu ştiu de ce judecătorul Lăzăroiu a intrat în acest joc”.

Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu a declarat, duminică seară, că a discutat cu colegii săi de la Curtea Constituţională despre întâlnirea avută cu consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu şi că s-a ajuns la concluzia că trebuie sesizată Comisia de la Veneţia cu privire la această situaţie.

"Cu toţii am ajuns la aceeaşi concluzie: că trebuie să ies public, pentru că şi dânşii au înţeles că există o stare de pericol. (...) Iniţial, am vrut în aceeaşi zi să sesizăm Comisia de la Veneţia, am zis să o lăsăm pentru luni. Ne mai gândim, ne mai cutare... Dar cu toţii am spus că trebuie să ieşim", a afirmat judecătorul Lăzăroiu, la Antena 3, întrebat dacă le-a spus colegilor de la CCR despre întâlnirea avută cu consiliera preşedintelui Klaus Iohannis.



El a adăugat că s-a ajuns la concluzia de a fi sesizată Comisia de la Veneţia, "punctual, pe această chestiune"

În timp ce preşedintele este aşteptat cu o decizie referitoare la şefa DNA, o întâlnire importantă a avut loc între un consilier prezidenţial şi judecătorul Curtii Constitutionale, al cărui mandat este contestat din cauză că ar fi depăşit. Tocmai acest judecător, Petre Lăzăroiu, este cel care a făcut dezvăluirea. Imediat după aceea, în spaţiul public, s-a vorbit despre presiuni asupra judecătorilor constituţionali. Iată ce a declarat judecătorul CCR pentru Digi24.

"Reporter: Aţi simţit, domnule judecător, vreo presiune din partea doamnei Tănăsescu?

Petre Lăzăroiu- judecător CCR : Nu, nu, nu. M-a surprins... m-a surprins ideea. Eu cu Simina suntem cunoştinţe vechi şi prieteni. Nu punem problema că... Nici nu şi-ar fi permis ea să facă altceva".

Judecătorul CCR povesteşte că întâlnirea a fost iniţiată de consilierul prezidenţial care se ocupă de reformă constituţională. Simina Tănăsescu i-ar fi explicat lui Petre Lăzăroiu că o organizaţie îi cere lui Klaus Iohannis să semneze un decret pentru revocarea judecătorului constituţional. Consilierul prezidenţial a punctat că orice hotărâre ar lua, una dintre părţi ar contesta decizia în instanţă.

Petre Lăzăroiu- judecător CCR: "I-am spus că asta este o aberaţie. Eu tind să cred că se intenţionează emiterea unui decret chiar dacă e fără valoare juridică. Dacă se dă un astfel de decret şi eu îl voi contesta, fireşte până se pronunţă justiţia, preşedintele poate să spună: Domnule, nu pot să o rezolv pe doamna Kovesi pentru că întâi trebuie să mă lămuresc cu mandatul lui Lăzăroiu".

Administraţia Prezidenţială confirmă întâlnirea, însă o pune într-o altă lumină.

„Consilierul prezidențial doamna Simina Tănăsescu s-a întâlnit joi, 14 iunie a.c., cu judecătorul Petre Lăzăroiu la sediul Facultății de Drept a Universității București pentru a-i înmâna acestuia două cărți de specialitate pe zona dreptului financiar. (...) În acest context, a avut loc o discuție pur teoretică pe marginea solicitării asociației civice VeDem Just, o discuție tehnică, între doi profesioniști de drept constituțional, care nu a implicat în niciun fel instituția Președintelui României. Drept urmare, sunt complet neadevărate și nefondate orice fel de speculații sau insinuări cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra judecătorului Petre Lăzăroiu”, precizează Cotroceniul.

Preşedintele CCR Valer Dorneanu a fost şi el informat în legătură cu întâlnirea lui Petre Lăzăroiu cu Simina Tănăsescu.

Valer Dorneanu - preşedintele CCR: „Nu se poate revoca un judecător al Curţii Constituţionale decât în două modalităţi: dacă a săvârşit o faptă penală, potrivit procedurii, sau dacă a săvârşit o faptă indisciplinară şi dacă plenul ar decide cu două treimi revocarea”

Şi liderii politici au reacţionat.

Liviu Dragnea: „Un judecător la CCR a fost chemat de o doamnă consilier. În America, acea doamnă era invitată să dea nişte explicaţii mai grele şi preşedintele băgat în anchetă imediat”.

Călin Popescu Tăriceanu: E foarte grav ce a declarat domnul Lăzăroiu. E foarte grav.

Discuţia vine în contextul în care, după decizia CCR referitoare la revocarea Laurei Codruţa Kovesi, mai multe voci au cerut demisia lui Petre Lăzăroiu pentru că ar avea mandat depăşit. A executat un rest de mandat de doi ani, înainte să fie la rândul lui numit pentru încă 9 ani. Legea însă permitea acest lucru la vremea respectivă.