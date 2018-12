Klaus Iohannis: Vom avea un referendum pentru justiție

Declarația a fost făcută de șeful statului, marți seară, la o întâlnire cu tinerii din București.

Varianta referendumului „rămâne în discuție”, a spus președintele. „Nu putem organiza un referendum în perioada sărbătorilor de iarnă”, a adăugat șeful statului, la insistențele jurnaliștilor în legătură cu data consultării populare.

Preşedintele Klaus Iohannis a declanşat în ianuarie 2017 procedura pentru organizarea referendumului privind Justiţia şi a transmis Parlamentului o scrisoare pe această temă. „Marţi, 24 ianuarie a.c., Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a declanşat, în conformitate cu prevederile art. 90 din Constituţia României, procedura privind organizarea unui referendum naţional prin care poporul să-şi exprime voinţa cu privire la următoarea problemă de interes naţional: Continuarea luptei împotriva corupţiei şi asigurarea integrităţii funcţiei publice”, anunţa Administraţia Prezidenţială. Pe 13 februarie 2017, Parlamentul vota, în unanimitate, avizarea referendumului propus de președinte.

La începutul lunii noiembrie 2017, în contextul discuțiilor despre modificările aduse legilor Justiției, șeful statului declara: „Voi foarte activ în acest proces legislativ şi voi face uz de toate atribuţiile”. Întrebat dacă rămâne o opțiune organizarea unui referendum pe tema justiției, președintele a răspuns: „Păi, am spus-o mai înainte. Sunt dispus să folosesc absolut toate pârghiile și prerogativele prezidențiale pentru a interveni în aces proces, în sensul păstrării independenței justiției”.

Suntem într-o fază în care foarte mulţi politicieni pierd contactul cu oamenii, ceea ce este o mare problemă şi chiar un pericol, a mai declarat marţi preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul dialogului cu tinerii câştigători ai concursului Civic Avengers din cadrul proiectului Once Upon a Time in Romania, creat de Iniţiativa România.



"Mi-a plăcut această probă de a lua contact cu cineva care are o demnitate publică. Suntem într-o fază în care, din păcate, foarte mulţi politicieni pierd contactul cu oamenii. Este o mare problemă şi un mare pericol, pentru că, dacă aleşii nu mai au contact cu alegătorii, lucrurile ajung să fie dezbătute de unii şi de alţii în paralel, ceea ce duce până la urmă la o neîncredere în ceea ce fac politicienii şi aceasta, de exemplu, în spaţiul european duce la euroscepticism şi este periculos pentru că ne îndepărtează de un proiect foarte bun", a spus Iohannis.

