Lider al studenţilor, către Toader: "Moralmente, nu mai exiști și nu ar trebui să te mai întorci la catedră vreodată!"

Într-o nouă intervenţie publică în care condamnă politica penală a majorităţii PSD-ALDE, studentul de la Iaşi care l-a criticat pe Tudorel Toader într-o ceremonie de absolvire scoate în evidenţă atitudinea lipsită de onoare a ministrului Justiţiei faţă de criticii săi.

"(...) de o săptămână „mă bucur” de tot felul de calomnii și amenințări abjecte, atât în mesaje în privat, cât și în comentarii la diverse articole dar și prin alte mijloace. Din păcate, contul meu de facebook a fost blocat temporar în urma unor raportări realizate de aparatul de postaci al partidului-stat. Domnul profesor Toader a ales între timp, în mod pueril, să îmi dea unfriend mie și studenților critici la adresa domniei sale, preferând să fie înconjurat de agenți de partid care susțin că „Toader Tudorel curmă statul paralel”, în timp ce incită la ură împotriva studenților, considerați „mutanți” „bolșevici”, „naziști”, „handicapați”, „mancurți”, „vânzători de neam”, „securiști”, „drogați”, „pușcăriabili” etc. pentru că nu îi acceptă pe Toader, Iordache et. Co. ca autorități imuabile și incontestabile.

În momentul în care, ca profesor, preferi ca studenții tăi să fie amenințați si bălăcăriți de oficinele partidelor care te susțin, ți-ai pierdut absolut cu totul calitatea morală de cadru didactic. Moralmente, nu mai exiști și nu ar trebui să te mai întorci la catedră vreodată!", scrie pe contul său de Facebook, liderul studenţilor de la Drept, din Universitatea Iaşi, care recent l-a criticat public, la ceremonia de absolvire, pe ministrul Tudorel Toader.

