Tăriceanu insistă că Germania nu are infracțiunea de abuz în serviciu

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, continuă seria afirmațiilor puterii în sensul că în Germania nu există infracțiunea de abuz în serviciu, deși Ambasada Germaniei la București a indicat că această faptă penală este descrisă în mai multe legi.

Călin Popescu Tăriceanu a făcut declarațiile joi seară, la Antena 3, la câteva ore după ce Ambasada Germaniei în România precizat că abuzul în serviciu este reglamentat de autoritățile de la Berlin și că această infracțiune este pedepsită (detalii aici).

Moderator: Codurile penale...

Călin Popescu Tăriceanu: O să se închidă. Am făcut o socoteală a timpului. Din decembrie, șase luni a durat, cu vacanța din ianuarie. Probabil o să dureze încă șase luni. Toata lumea a contestat, fiecare a folosit toate instrumentele legale pentru a amâna sau împiedica. E democratic.

Moderator: De ce această bătălie atât de mare?

Călin Popescu Tăriceanu: Se pierd niște parghii. N-o să mai poată, pe baza viitorului articol din codul penal cu abuzul în serviciu, să mai facă mii de dosare. Am auzit că doamna Viorica Dăncilă a avut o discuție cu domnii Juncker și Timmermans în care i-a întrebat: în Luxemburg aveți abuz în serviciu? Nu. În Olanda? Nu. În Germania? Nu. OK.

În continuare, liderul ALDE a dezvăluit cum s-a modificat definiţia abuzului în serviciu. Călin Popescu Tăriceanu a spus că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a propus ca infracţiunea să fie eliminată complet din codul penal, dar s-ar fi renunţat la această variantă, pentru că liderii coaliţiei n-au vrut să se speculeze că e o lege cu dedicaţie pentru Liviu Dragnea (detalii aici).

