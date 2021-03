Un evadat din 2019 a fost prins după ce a dat o spargere la o clădire de birouri, în București

Un deținut care evadase în 2019 de la Penitenciarul din Arad a fost prins abia acum, după ce a dat o spargere. Bărbatul de 42 de ani a furat bani dintr-o clădire de birouri din sectorul 4 al Capitalei.

Potrivit Poliției Capitalei, în noaptea de duminică spre luni, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 de reprezentanții unei firme cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns in interiorul unei clădiri de birouri din sectorul 4, de unde sustrag bunuri.

Polițiștii ajunși la fața locului au depistat un bărbat în vârstă de 42 de ani, care ar fi pătruns în clădire după ce a sărit gardul și a forțat o ușă de acces. Ulterior, acesta ar fi intrat în mai multe birouri de unde ar fi sustras o sumă de bani și două terminale mobile.

Oamenii legii au stabilit că bărbatul figurează ca persoană urmărită, pe numele său fiind emis un mandat de arestare europeană, precum și un mandat de executare a pedepsei închisorii, ambele emise de Judecătoria Sectorului 4.

De asemenea, s-a stabilit că cel in cauză a evadat, la data de 12 iulie 2019 , în timp ce desfășura activități lucrative, acesta executând o pedeapsă privativă de libertate in Penitenciarul Arad in regim semideschis. De asemenea, autoritatile judiciare bulgare au emis pe numele acestuia un mandat european de arestare pentru infracțiuni comise pe teritoriul acestei tari. Cercetările sunt continuate de Secția 26 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecatoria Sectorului 4, cu cel în cauză în stare de reținere, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă", au transmis polițiștii.

Editor : A.A.