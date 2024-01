Un profesor care predă etică și comunicare la un liceu din Brașov este acuzat că ar aborda în privat băieții cărora le predă și că le-ar face avansuri sexuale. Fie în mod direct, fie pe rețelele sociale, unde le-ar trimite mesaje și fotografii cu subînțeles. Scandalul a izbucnit după ce activistul civic Justițiarul de Berceni l-a confruntat față în față pe dascăl. Profesorul a negat toate acuzațiile: "Nu am făcut nimic ilegal". În paralel, inspectoratul școlar, dar și polițiștii au deschis anchete, scrie Brașov.net.

Profesorul predă Etică și comunicare la Liceul Economic "Andrei Bârseanu" din 2011. Un elev povestește cum dascălul îl aborda cu diferite apropouri, chiar în timpul orelor predate la clasă.

"Știa că mă duc la sală, că fac sport și mi-a zis că să mă duc la sală ca să îmi crească aia mică mare. Acum o săptămână chiar în timp ce eram cu el la oră, el era la catedră și eu în bancă și îmi scria aceste mesaje. Se uita la mine foarte insistent ca să vadă ce răspund. Când am început clasa a IX-a, nu ne dădeam seama de fapt ce face el și cât de periculos e el", a povestit unul dintre elevi pentru sursa citată.

"Eram odată în fața clasei și ne-a arătat poze cu el din Costinești și el dând scroll printre poze, mi-a arătat mie și unui coleg o poză cu el în chiloți și ne-a întors telefonul special ca să vedem. Eu am o pensiune și domnul mi-a zis că i-ar face mare plăcere să rămână la mine la pensiune, dar numai dacă aș rămâne și eu. Mi-a mai spus că ar mai vrea să iasă în oraș cu mine să mă ducă la belvedere în Brașov cu mașina. Am mai sesizat, dar sub formă de glumă așa că mi-era frică de ce se poate întâmpla, de consecințe. Adică îmi era frică de note, de nu știu, referate, că se pot comporta diferit profesorii", spune un alt elev.

"A început sa se bage în seamă cu mine <n.red pe rețelele sociale>, să mă întrebe câți ani am (...) El nu părea să aibă treabă cu faptul că am 15 ani. (...) Trec alte zile și eu pun o poveste pe instagram, ceva ce nu avea nicio legătura cu el, era pur și simplu ceva legat de un cocoș/găină, la care el îmi răspunde cu un emoji cu inimioare, el știind că eu sunt băiat. Mi-am luat o atitudine băiețească și l-am întrebat, în stil miștocărește, dacă lui îi place 'cocoșul', iar acesta a răspuns cu “Sunt av, sărut, s.. rar și f..”. În momentul ăla am știut că asta trebuie să ajungă mai departe și am colectat cât mai multe capturi de ecran cu conversația", a povestit un alt adolescent pentru jurnaliștii de la BizBrasov.ro.

Elevii spun că de teama unor posibile repercusiuni, nu au vorbit despre aceste avansuri nici cu diriginții, nici cu directorul liceului. Cazul a devenit public abia după ce activistul civic "Justițiarul de Berceni" a aflat de comportamentul dascălului și, cu dovezile la el, a mers să îl confrunte.

"Nu avem ce discuta. Nu există așa ceva. Nu vă mai luați după alte zvonuri. Vă rog frumos! Nu am făcut nimic ilegal", a fost reacția profesorului.

După izbucnirea scandalului, reprezentanții școlii, dar și cei ai Inspectoratului Școlar Județean Brașov au deschis o anchetă internă.

"S-a discutat cu elevii pe coridor, pentru că a trebuit să vedem ce s-a întâmplat ieri și care este punctul lor de vedere. Nu s-au luat declarații, este o procedură mult mai complicată, fiind minori nu le putem lua declarațiile fără acordul părinților. S-a discutat cu domnul profesor, dânsul spune că nu a făcut așa ceva', a declarat, pentru sursa citată, Camelia Starețu, directorul Colegiului Economic "Andrei Bâreanu".

"Urmează să vedem dacă toate aceste acuzații sunt fondate, dacă ele până la urmă au un suport în ceea ce privește comportamentul acestuia la clasă, vom trage concluziile de rigoare și vom lua măsurile, evident, în consecință. Până când să izbucnească acest scandal n-a mai existat vreo reclamație sau vreo sesizare din partea unui elev până la acest moment", a spus Valentin Bucur, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Brașov.

Pe fir au intrat și polițiștii, care au deschis un dosar penal in rem.

"Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov efectuează cercetări într-o cauză penală, după ce pe 23 ianuarie, reprezentantul unei unități de învățământ, din municipiul Brașov, a formulat o sesizare, în cuprinsul căreia au fost expuse posibile fapte contrare normelor de etică și deontologie profesionala manifestate de un cadru didactic al unității. Având în vedere datele pe care polițiștii le-au obținut până la acest moment, a fost deschis un dosar de cercetare penală, în care se efectuează verificări, in rem, sub coordonarea unui procuror de caz desemnat, urmând a se dispune și propune măsuri, după caz, în funcție de rezultatul anchetei”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov.

Contactat telefonic de jurnaliștii de la Brașov.net, profesorul a refuzat să facă vreun comentariu cu privire la acuzațiile care i se aduc.

Atenție! Fotografii care vă pot afecta emoțional!

Profesorul acuzat că le-ar face avansuri sexuale elevilor săi. Sursa foto: Brașov.net Deschide galeria foto

Editor : Izabela Zaharia