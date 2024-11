Vlad Pascu rămâne în arest preventiv până la început anului viitor, a decis judecătoria Mangalia

Judecătoria Mangalia a prelungit, luni, arestul preventiv pentru Vlad Pascu, autorul accidentului rutier din localitatea 2 Mai, din august 2023, în urma căruia doi tineri şi-au pierdut viaţa, cu încă 60 de zile, până la începutul anului viitor.

Instanţa a respins cererile avocaţilor lui Vlad Pascu de revocare a măsurii preventive. Decizia nu este definitivă, mai scris News.ro.

Judecătoria Mangalia a pus în discuţie, luni, măsura arestului preventiv în privinţa lui Vlad Pascu.



”În baza art. 362 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 208 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpatul Pascu Matei - Vlad, fără antecedente penale, cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului. (...) Menţine măsura arestării preventive faţă de inculpatul Pascu Matei – Vlad, cu datele de mai sus, pe o durată de 60 de zile, de la data de 04.11.2024 până la data de 02.01.2025 inclusiv. Respinge ca neîntemeiate cererile formulate de inculpat prin apărător privind revocarea măsurii arestării preventive”, precizează minuta instanţei.



Decizia Judecătoria Mangalia nu este definitivă şi poate fi contestată în termen de 48 de ore la Tribunalul Constanţa.



În 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5.25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.



Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.



Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie 2023, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.



Tânărul se află în arest preventiv din 20 august 2023.

