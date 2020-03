Loto 6/49, Joker, 5/40: Ce premii sunt puse în joc de Loterie în prima tragere a lunii martie

La Loto 6/49 se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de aproximativ 7,6 milioane de lei (circa 1,58 milioane de euro), iar la tragerea Joker, categoria I, este in joc un report in valoare de peste 6 milioane lei (peste 1,25 milioane de euro). Premiile sunt puse în joc astăzi, cu prilejul primelor trageri 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/49 și Super Noroc ale lunii martie, informează Loteria Română.

La Joker, la categoria a II-a se înregistrează, de asemenea, un report în valoare de aproximativ 70.000 de lei.

La jocul Noroc, reportul cumulat, la categoria I, este în valoare de peste 1,85 milioane de lei (peste 386.000 de euro), iar la Noroc Plus (categoria I), reportul este de 193.000 de lei (peste 40.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 494.400 de lei (aproximativ 102.800 de euro) in timp ce la Super Noroc, la aceeași categorie, este în joc un report în valoare de peste 30.700 de lei.

La ultimele trageri loto ale lunii februarie, care au avut loc pe 27 februarie, Loteria Română a acordat 16.074 de câștiguri, în valoare totală de 737.913,82 lei.

