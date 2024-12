Lucian Mîndruță și Digi FM aduc bucurie și magie copiilor din satele uitate, în Turul Târgurilor de Crăciun

În spiritul generozității care definește această perioadă, Lucian Mîndruță și Digi FM continuă, pentru al patrulea sezon, tradiția Turului Târgurilor de Crăciun, o inițiativă de suflet prin care ascultătorii și comunitățile locale își unesc forțele și se transformă în ajutoarele Moșului pentru ca tinerii din medii defavorizate să simtă emoția dorințelor împlinite de sărbători. Ca în fiecare ediție, alături de Lucian, pe drumul dărniciei și solidarității, se află Asociația Banca de Bine, partenerul dedicat care, an de an, se asigură că donațiile colectate în teritoriu sunt sortate, igienizate și distribuite celor care au cea mai mare nevoie.

În intervalul 16 - 20 decembrie, caravana bunăvoinței își reia călătoria prin țară și poposește în orașele: Constanța (luni, 16 decembrie), Tulcea (marți, 17 decembrie), Galați (miercuri, 18 decembrie), Buzău (joi, 19 decembrie) și Pitești (vineri, 20 decembrie), într-o nouă acțiune de mobilizare socială, cu misiunea de a strânge darurile mult visate de copiii pentru care bradul de Crăciun nu există.

"Este al patrulea an când alegem să pornim în acest maraton al empatiei", explică Violeta Bîltac, Președintele Asociației Banca de Bine. "De data aceasta, am decis să oprim trenul în cinci stații, acolo unde iese fumul din sobă, iar copiii îl așteaptă pe Moș Crăciun de câțiva ani încoace. În spatele acestor micuți sunt povești emoționante care opresc timpul în loc, dar și speranță într-un un viitor mai bun".

De luni până vineri, între orele 17:00-19:00, Lucian Mîndruță, ambasadorul campaniei, va intra în direct cu ascultătorii Digi FM chiar din piețele centrale sau din mijlocul târgurilor de Crăciun organizate în orașele vizitate. Pe parcursul celor cinci zile de transmisie în deplasare, oamenii cu inimă mare sunt încurajați să vină la studioul mobil al stației pentru a dărui dulciuri, alimente neperisabile, jucării, rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, echipamente tehnologice, toate în stare bună, curate și funcționale - donații care vor fi împărțite ulterior

în satele izolate din preajma celor cinci localități.

"Încet – încet, mă apropii de vârsta Moșului", declară Lucian. "Și mă antrenez pentru acel moment prin piețe și târguri de Crăciun. Nu am sanie, nici reni, dar vin pregătit cu un sac pe care vă invit să îl umpleți cu ce credeți voi că va încălzi și bucura sufletele unor copii mai puțin norocoși. Constanța, Tulcea, Galați, Buzău, Pitești – sunt nerăbdător să ne vedem!".

Orice contribuție este binevenită și cu fiecare gest de bunătate magia Crăciunului poate ajunge în căminele unde este cel mai așteptată. Turul Târgurilor de Crăciun nu înseamnă doar daruri materiale. Este un prilej de a răspunde nevoilor unei generații care merită sprijin și atenție pentru a crește frumos, o dovadă a grijii față de cei vulnerabili și a puterii colective de a aduce speranță acolo unde lipsește.

Acest demers reprezintă o nouă inițiativă de responsabilitate socială a Grupului DIGI, cu scopul de a susține comunitățile dezavantajate prin acțiuni de implicare civică.

Mai multe informații despre campanie sunt disponibile pe paginile oficiale Digi FM.

