Meciul de fotbal România - Kosovo a fost întrerupt marți seară în minutul 18 al partidei, după ce la una din peluze a fost afișat un banner cu mesajul „Kosovo e Serbia”, iar din tribune au fost aruncate torțe în teren.

ACTUALIZARE 23:25 Finalul primei reprize. România-Kosovo 0-0

ACTUALIZARE 23:21 Cartonaș roșu: Echipa Kosovo va juca în 10 oameni: Muriqi a fost eliminat din teren după ce l-a lovit pe românul Screciu.

ACTUALIZARE 22:56 Arbitrul a fluierat reluarea partidei, după o întrerupere de aproximativ 40 de minute.

ACTUALIZARE 22:53 Jucătorii celor două formații au revenit pe teren.

Știrea inițială:

Conform digisport.ro, suporterii „Uniți sub Tricolor” au scandat mesaje cu tentă politică și au aruncat torțe pe terenul de joc. Arbitrul a decis suspendarea partidei, iar echipele s-au întors la vestiare.

Selecționata de fotbal a României joacă marți, 12 septembrie, de la ora 21:45, împotriva reprezentativei din Kosovo. Partida, disputată pe Arena Națională, face parte din preliminariile Euro 2024.

UEFA: „Meciul a fost suspendat din cauza comportamentului discriminatoriu al suporterilor”

Fanii au aruncat în min. 18 cu torţe în spatele porţii kosovarului Arijanet Muric, astfel că arbitrul francez Willy Delajod a decis să întrerupă jocul, informează Agerpres.

Suporterii au aruncat cu petarde şi au desfăşurat un banner „Basarabia e România, Kosovo e Serbia”, la care nu au renunţat în ciuda faptului că Ianis Hagi şi Nicolae Stanciu au mers să discute cu fanii.

De asemenea, s-a făcut apel la instalaţia de sonorizare ca spectatorii să se comporte în mod civilizat.

Arbitrul a trimis echipele la vestiare peste alte trei minute.

UEFA a anunţat pe site-ul său că meciul a fost „suspendat din cauza comportamentului discriminatoriu al suporterilor”.

Cine sunt ultrașii de la „Uniți sub tricolor”

„Uniți sub tricolor” este un grup de ultrași care susține naționala României la fotbal. Pe pagina de pe Facebook a acestui grup a fost postat un mesaj similar cu o fotografie din galeria în care a fost afișat mesajul „Kosovo e Serbia”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Diseară, tricolorii vor întâlni reprezentativa fotbalistică a unei regiuni pe care România n-o recunoaște ca stat independent, respectând adevărul istoric, potrivit căruia acest teritoriu a fost desprins ilegitim din țara vecină nouă, Serbia”, se arată într-un mesaj postat pe aceeași pagină de Facebook, cu 6 ore înainte de începerea meciuliui de fotbal România-Kosovo.

Liderul partidului AUR, George Simion, a recunoscut în 2020 că este unul dintre fondatorii grupării de ultrași „Uniți sub Tricolor”.

„Nu, nu sunt liderul (n.r Uniți Sub Tricolor)! Dar am participat la fondarea acestei structuri, pentru că naționala nu avea o susținere coagulată. Am mers cu UST alături de naționala de tineret la Euro U21 din Italia, unde am descoperit, în sfârșit, o echipă senzațională, care m-a făcut să iubesc din nou fotbalul”.

1Sunt zeci de mii de tineri în peluze, care cântă și aprind torțe, fac atmosferă, descoperă un mod de viață în aceste subculturi. Da, sunt unul dintre acei tineri, nu mi-e rușine, un meci de fotbal se trăiește mult mai frumos în peluză. Nu mă dezic de ceea ce-mi place. Nu sunt perfect. În peluze circulă și idei bune, și idei rele. Iar una dintre cele bune e crearea de centre de juniori, care să ajute echipele naționale”, a spus George Simion, într-un interviu acordat pentru GSP.ro.

Editor : Mihnea Lazăr