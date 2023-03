Mii de studenți la târgul de joburi în IT. Peste 70 de companii prezintă oferte de muncă.

Cel mai mare târg de IT din țară și-a deschis porțile în acest weekend la Palatul Parlamentului. Mii de studenți, dornici să se angajeze în domeniu, au venit în căutarea celor mai bune oferte. Și au avut de unde alege. La târg au participat peste 70 de companii din România, și din străinătate.

Industria tehnologiei din România este în plină expansiune. Anual, mii se companii de IT intră pe piața de la noi din țară. Stimulați de salariile atractive din domeniu, tinerii încearcă să se angajeze încă din facultate.

Mi-aș dori să fac ceva pe vară, pentru că am nevoie. Un loc ca și programator, de preferat ceva pe software

Nu am mai lucrat, dar aș vrea să încep. Am ochii pe câteva companii despre care vreau să aflu mai multe, despre la ce se așteaptă de la un tânăr intern.

Peste 3.500 de tineri au vânat locurile de muncă la cel mai mare târg de joburi de IT din țară, deschis în acest weekend la Palatul Parlamentului

Bianca Ioana Mașala, manager de proiect: Am avut anul trecut peste 10 mii de aplicări, număr care deja a fost din nou depășit anul acesta. Majoritatea au găsit un internship în cadrul târgului nostru și au rămas la acesta chiar și după ce au terminat facultatea.

Peste 70 de companii din domeniul tehnologiei și ingineriei au scos la bătaie locuri de muncă, stagii de practică și burse.

Daniel Tomas, project manager firmă de telecomunicații: Căutăm programatori, ingineri de proiectare și de date mobile, tehnicieni cu care dorim să dezvoltăm și să perfecționăm soluțiile și serviciile noastre. Căutăm tineri entuziaști care doresc să învețe alături de specialiștii noștri. În organizația noastră mediul este dinamic, deoarece avem proiecte pe mai toate tehnologiile existente în piață. Provocările de care au parte îi ajută și îi motivează pe tineri să evolueze în carieră. Mai mult de atât, deschiderea internațională pe care compania o are, oferă posibilitatea tinerilor să își facă o carieră în țările în care operăm.

Târgul de joburi se desfășoară în acest weekend, la Palatul Parlamentului.

Editor : Liviu Cojan