Antreprenorii, economiștii și contabilii anunță că vor ieși în stradă împotriva „abuzurilor legislative şi măsurilor fiscale opresive”. Protestul va începe duminică dimineață în Piața Victoriei și va continua în Piața Constituției. În plus, agențiile de turism au anunțat că se alătură acestui protest acuzând autoritățile că este anormal ca tocmai cei care plătesc taxele să aibă noi și noi reguli.

Protestul, intitulat "Fără haos în legislaţia fiscală", va începe la 8:30 în Piaţa Victoriei, la 9:30 se va pleca în marş spre sediul Ministerului de Finanţe din Piaţa Constituţiei, unde va avea loc o adunare publică de protest între orele 10:45 şi 13:30.Reprezentanții Agențiilor de Turism spun că se alătură acestui protest pentru că lucrurile nu sunt foarte clare, iar acum nu sunt în stare să implementeze lucrurile pe care și le dorește ministerul.

„Noi agențiile nu ne împotrivim măsurii în sine, dar suntem în totalmente nepregătiți, cred că așa ca majoritatea domeniilor de activitate pentru că noi suntem un domeniu cu regim special TVA, fapt ce va face ca toate deconturile care vin pe 5 ale lunii de la ANAF să fie cu erori, asta e garantat. În plus, majoritatea agențiilor, fie că mici au servicii de contabilitate externalizată și e greu să urmărești într-un timp așa de scurt toată corespondența asta. Vine decontul de la ANAF și noi trebuie să verificăm și problema majoră e că nu avem monografie contabilă la agențiile de turism, sincer să vă spun la anumite puncte bâjbâim pentru că activitatea noastră este complexă. Avem operațiuni de intermediere și de producție și sunt diferite cote de TVA și diferite locuri de prestare a serviciilor și totul e diferit. Iar atunci când vor veni deconturile de la ANAF nu se ține cont de aspecte de genu: TVA la încasare, TVA deductibil parțial etc. Sunt foarte complexe și am vrea ca înainte să facem o clarificare cu ministerul Finanțelor, ca să stabilim reguli clare. Dacă e de implementat acum nu suntem în stare, noi nu putem să facem acest lucru, asta ne îngreunează foarte mult”, a declarat Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism pentru Digi24.

Noile modificări nu vor afecta vacanțele românilor, spune Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, dar va da peste cap activitatea agențiilor de turism.

„Vacanțele nu vor fi afectate, vor fi afectate agențiile de turism care trebuie să angajeze oameni pentru că primind deconturile lunar care se vor face automat de ANAF garantat vor fi greșite. Trebuie să angajăm un om care să verifice deconturile trimise automat de ANAF. Deci trebuie să clarificăm înainte cu Ministerul de Finanțe. Trebuie să facem, e ca o biblie pe care trebuie să o primim pentru toate problemele contabile pentru că nu sunt clarificate.Vor fi întâlniri cred că mâine și din punctul nostru de vedere e clar, haideți să clarificăm înainte. Nu ne legăm cu lanțul de garduri, dar trebuie să ne clarificăm și facem ce ni se spune. Tot în boul care trage dai. Adică toată lumea care plătește trebuie să se ducă să facă e-factura. Să se ducă să-i prindă pe cei care nu plătesc deloc, nu să ne îngreuneze nouă activitatea”, a mai adăugat Alin Burcea.

Editor : D.U.